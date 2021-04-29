422名華航機組員移集中檢疫所　陸軍派化學兵消毒

▲諾富特飯店員工確診，ˋ422名華航機組員安置其他防疫旅館，陸軍33化學兵群官兵執行接駁遊覽車內部消毒任務。（圖／軍聞社提供）
▲諾富特飯店員工確診，ˋ422名華航機組員安置其他防疫旅館，陸軍33化學兵群官兵執行接駁遊覽車內部消毒任務。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-29 14:38:58｜2021-04-29 14:43:21

華航機師染疫延燒，中央流行疫情指揮中心今（29）日證實桃園華航諾富特飯店1名主管確診，目前進行淨空14天，諾富特飯店內約有422名機組員，必須送至集中檢疫所和防疫旅館。陸軍今（29）日也派出化學兵前往檢疫所消毒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陸軍司令部表示，因應近期零星出現國內確診個案，為落實防疫及避免疫情擴散，中央流行疫情指揮中心今日將相關人員送往各檢疫所，陸軍33化學兵群在接獲命令後，派遣官兵前往各檢疫所進行接駁車輛及人員動線消毒作業，用最審慎的態度確保國人健康。

陸軍33化學兵群在指揮官龔龍峰上校的帶領下，派遣督導組及作業兵力24員，出動偵搜車、氣霧式消毒器、背負式消毒器等機具，前往各人員收容檢疫所，對接駁遊覽車、司機及人員行走動線執行消毒作業。33化學兵群表示，消毒防疫是化學兵部隊責無旁貸的職責與使命，面對任務，化學兵展現迅速、機動且確實的防疫戰力，守護國家安全。

▲鄭文燦今早也證實諾富特飯店目前正在執行淨空計畫，有422位機組員及員工必須要移送到集中檢疫所及防疫旅館。（圖／記者李春台攝，2021.04.29）
▲鄭文燦今早也證實諾富特飯店目前正在執行淨空計畫，有422位機組員及員工必須要移送到集中檢疫所及防疫旅館。（圖／記者李春台攝，2021.04.29）
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
0%100%
2021-04-29-2021-05-02

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
41.72%58.28%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
28.57%71.43%
2021-04-28-2021-04-30

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
46%54%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀