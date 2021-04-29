422名華航機組員移集中檢疫所　陸軍派化學兵消毒

華航機師染疫延燒，中央流行疫情指揮中心今（29）日證實桃園華航諾富特飯店1名主管確診，目前進行淨空14天，諾富特飯店內約有422名機組員，必須送至集中檢疫所和防疫旅館。陸軍今（29）日也派出化學兵前往檢疫所消毒。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-29 14:38:58｜2021-04-29 14:43:21
陸軍司令部表示，因應近期零星出現國內確診個案，為落實防疫及避免疫情擴散，中央流行疫情指揮中心今日將相關人員送往各檢疫所，陸軍33化學兵群在接獲命令後，派遣官兵前往各檢疫所進行接駁車輛及人員動線消毒作業，用最審慎的態度確保國人健康。
陸軍33化學兵群在指揮官龔龍峰上校的帶領下，派遣督導組及作業兵力24員，出動偵搜車、氣霧式消毒器、背負式消毒器等機具，前往各人員收容檢疫所，對接駁遊覽車、司機及人員行走動線執行消毒作業。33化學兵群表示，消毒防疫是化學兵部隊責無旁貸的職責與使命，面對任務，化學兵展現迅速、機動且確實的防疫戰力，守護國家安全。
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