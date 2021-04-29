422名華航機組員移集中檢疫所　陸軍派化學兵消毒

華航機師染疫延燒，中央流行疫情指揮中心今（29）日證實桃園華航諾富特飯店1名主管確診，目前進行淨空14天，諾富特飯店內約有422名機組員，必須送至集中檢疫所和防疫旅館。陸軍今（29）日也派出化學兵前往檢疫所消毒。

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