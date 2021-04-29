王美花允支援高市府鑿井經費　陳其邁：太好了

經濟部長王美花今日在高雄市長陳其邁、水利署長賴建信、台水公司董事長胡南澤陪同下，前往高屏溪攔河堰視察抗旱水井。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.29）
▲經濟部長王美花今日在高雄市長陳其邁、水利署長賴建信、台水公司董事長胡南澤陪同下，前往高屏溪攔河堰視察抗旱水井。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.29）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-29 14:24:26｜2021-04-29 14:26:42

經濟部長王美花今（29）日在高雄市長陳其邁、水利署長賴建信、台水公司董事長胡南澤陪同下，前往高屏溪攔河堰視察抗旱水井，隨後並轉往澄清湖視察國軍清淤情形，對於高雄率先鑿井緩解水情，王美花對高雄市和中央一起分工增加大量水井表示感謝，並表示經濟部有爭取到抗旱2.0的經費，既然高雄市出工，經費的部分就一定會來支援高雄市政府。

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水利署南水局指出，高雄地區近一周平均日用水量為133萬噸，經濟部除已啟動前瞻建設所執行的高屏溪溪埔及大泉伏流水緊急支援高雄用水每日30萬噸外，並透過多節水、多找水及多調水來穩定高雄地區用水。

在多找水部分已在抗旱2.0工作趕辦落實，包括台水公司既有水井復抽29口、水利署新鑿水井30口、高雄市政府新鑿水井32口、鳳山淨水廠增供每日5萬噸、曹公圳引水送至澄清湖、山上及烏山頭淨水場增供等工作，預計5月底前可增加高雄約每日48.3萬噸以上用水，希望能夠減緩旱象對高雄地區民生及產業的影響。

王美花笑說，針對南部地區下雨不理想的情形，陳其邁是市長一開始就跟經濟部、水利署、自來水公司共商怎麼樣來穩定高雄的水情，就像他擔任副院長時當時在做口罩機的時候一樣，充分發揮了其邁市長衝衝衝的個性，當時大家就已經很有經驗，一定要用最快的速度來解決。

▲高屏溪攔河堰管理中心沉沙池，左側機具抽取高屏溪攔河堰下的水，右側機具則注入今日正式上場的6支水井抽取的水量，這些水預計都將送往澄清湖儲存。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.29）
▲高屏溪攔河堰管理中心沉沙池，左側機具抽取高屏溪攔河堰下的水，右側機具則注入今日正式上場的6支水井抽取的水量，這些水預計都將送往澄清湖儲存。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.29）
王美花說，今天也討論到美濃地區的缺水問題，美濃地區既有的農地仍然維持原來使用，但加高田埂，在這個多雨的季節農地就就有滯洪的作用，平常一樣可以做農作，這個滯洪池就有很多的功能，也可以補充地下水源，未來也會大力的來推廣相關的滯洪池，相信最早做的出來應該是高雄美濃地區。

而被問到近日在雨水加持下，台灣各地水情轉燈號的可能性高不高？王美花表示，高雄的部分比較穩定，應該不會有進一步的變化，至於其他的地區，因為這兩天的雨有幫助大家可以舒緩一點，但是要解除旱象，恐怕還要再觀察一下，下個禮拜中央旱災中心也會開會，會看相關的這個氣候的情形再做一個總體的研判。

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