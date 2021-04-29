王美花允支援高市府鑿井經費　陳其邁：太好了

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在多找水部分已在抗旱2.0工作趕辦落實，包括台水公司既有水井復抽29口、水利署新鑿水井30口、高雄市政府新鑿水井32口、鳳山淨水廠增供每日5萬噸、曹公圳引水送至澄清湖、山上及烏山頭淨水場增供等工作，預計5月底前可增加高雄約每日48.3萬噸以上用水，希望能夠減緩旱象對高雄地區民生及產業的影響。
王美花笑說，針對南部地區下雨不理想的情形，陳其邁是市長一開始就跟經濟部、水利署、自來水公司共商怎麼樣來穩定高雄的水情，就像他擔任副院長時當時在做口罩機的時候一樣，充分發揮了其邁市長衝衝衝的個性，當時大家就已經很有經驗，一定要用最快的速度來解決。
王美花說，今天也討論到美濃地區的缺水問題，美濃地區既有的農地仍然維持原來使用，但加高田埂，在這個多雨的季節農地就就有滯洪的作用，平常一樣可以做農作，這個滯洪池就有很多的功能，也可以補充地下水源，未來也會大力的來推廣相關的滯洪池，相信最早做的出來應該是高雄美濃地區。
而被問到近日在雨水加持下，台灣各地水情轉燈號的可能性高不高？王美花表示，高雄的部分比較穩定，應該不會有進一步的變化，至於其他的地區，因為這兩天的雨有幫助大家可以舒緩一點，但是要解除旱象，恐怕還要再觀察一下，下個禮拜中央旱災中心也會開會，會看相關的這個氣候的情形再做一個總體的研判。