蔡英文指國民黨造謠中火煤量 盧秀燕盼支持台中抗空污
總統蔡英文昨(28)晚在臉書PO文，請大家幫轉發「折線圖打臉假訊息」這張圖，澄清錯假訊息，指國民黨卻帶頭散播不實資訊，期待中央地方合作，早一天燃氣，就少一天燃煤。對此台中市長盧秀燕今(29)日出席張廖家廟修復工程開工典禮受訪表示，她上任後積極要求中火減煤，將老舊的燃煤機組汰舊換新，經統計，中火減煤最有成效是落在她任內的108、109年，讓生煤使用量降至約1200多萬公噸，希望總統蔡英文支持台中抗空污的決心，守護台中市民健康。
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-29 14:35:31
蔡英文在臉書PO文表示，非常遺憾，在台灣新增本土案例、全民團結防疫的此刻，國民黨卻帶頭散播不實資訊。以折線圖會說話，歡迎大家比較；從國民黨執政的2014年，台中火力發電廠用煤量達到1839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤。
蔡英文也期待，中央地方合作，才是解決問題的方式。早一天燃氣，就少一天燃煤，我們都應該為了這個目標來努力。
盧秀燕表示，中火減煤最有成效的二年在她市長任內，她要拜託總統總統二事，中火減煤是不夠的，中火最近又偷開，盼能管管台電，拜託總統予以監督，中央與地方繼續努力，減煤、減碳改善空汙。
盧秀燕更說，她上任後，對於中火生煤使用量超標，違反生煤管制自治條例，經要求台電兩次限期改善均未改善，依法廢止中火2、3號機組的操作許可證，未料中火又陸續違法重啟2、3號機組，燒煤量再升高令人擔憂，建請蔡總統督促並監督台電減煤，中央和地方攜手努力對抗空污。
另有，對於中火規劃興建燃氣機組，市府是否計畫與中央面對面協商？盧秀燕指出，蔡總統前陣子到台中來，她與蔡總統已針對此議題相互交換意見，市府盼中火能比照苗栗通霄電廠將老舊機組拆除，沒有要求特權或例外，僅希望台電公平對待台中市民，中火新增燃氣機組並拆除燃煤機組，兼顧空汙治理與電力供應。
市府重申，市府不反對興建天然氣機組，但相對應燃煤機組必須退場，這是市府一貫的立場，也是市民的期盼。國際間已有130個國家宣示或規劃2050達到淨零碳排，並提前關閉及拆除燃煤電廠，市府的要求符合世界趨勢，也期盼中央藉此加速能源轉型、展現朝淨零轉型的決心。