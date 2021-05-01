NBA／詹皇回歸前夕　湖人教練團得思考如何安排新陣容

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儘管球隊領導的權杖正在交接，但本季看起來Anthony Davis還沒完全做好準備，而James仍是球隊實質上的領導者。因此湖人在這個衛冕賽季，依舊還是會圍繞詹皇規劃打法和戰術。
在此前為了補強戰力，湖人簽下了被騎士買斷的Andre Drummond，他是一位傳統的藍領苦工型內線球員，湖人在得到他後的10場比賽都讓其先發，相當器重。「大企鵝」則是場均可以繳出11.4分、10.4籃板的「雙十」數據。
雖然樣本數不多，但好消息是在Davis回來之後，Drummond和他同時在先發中的效果不錯，搭配上K. Caldwell-Pope、K. Kuzma和D. Schroder等3人時，每百回合勝對手11.6分。
然而在James回來之後，這樣的化學效應還能保持嗎？從過往James效力過的球隊來看，他偏愛打小陣容、身邊圍繞一群射手，利用機動性壓迫防守失誤打反擊。
本季和他搭配效果最好的4位湖人球員分別是A. Caruso(+18.5)、Davis(+13.8)、W. Matthews(+12.1)和Schroder(+9.9)，其中有3人是外線球員，而AD則是具有出色的靈活性和外線能力。
而Drummond不僅僅只是欠缺外線能力，他的終結能力也算不上出色(本季eFG為47.9%)，而且也不是Tristan Thompson這種擁有出色換防能力的長人，並不是James過往喜歡搭配的中鋒人選。
因此James回歸之後，以Frank Vogel為首的湖人教練團，要如何調度、讓其和Drummond產生良好的化學效應，將會是本季例行賽尾聲的一個看點。