NBA／詹皇回歸前夕　湖人教練團得思考如何安排新陣容

▲湖人球星「詹皇」Lebron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人球星「詹皇」Lebron James。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-01 09:16:48

「詹皇」LeBron James即將傷癒復出，有他在洛杉磯湖人的進攻就是另一個檔次，看起來傷兵都在季後賽前夕回歸後，衛冕軍將有望打出他們上賽季曾展現的統治力。然而真的是這樣嗎？現在的湖人陣容和調度已經和James傷前有所不同，教練團得設法解決這些問題，讓紫金軍的每個人都打得舒服。

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James對一支球隊的影響力無庸置疑，當有他在時球隊就處於爭冠行列，沒他在時也很可能跌出季後賽。在2014-2018的4個賽季期間，克里夫蘭騎士在他缺席的比賽合計只拿到4勝，吞下了23敗；而在加盟湖人後，這項數據稍微好轉為19勝33敗，然而依舊非常不理想，如此可見他的重要性。

儘管球隊領導的權杖正在交接，但本季看起來Anthony Davis還沒完全做好準備，而James仍是球隊實質上的領導者。因此湖人在這個衛冕賽季，依舊還是會圍繞詹皇規劃打法和戰術。

在此前為了補強戰力，湖人簽下了被騎士買斷的Andre Drummond，他是一位傳統的藍領苦工型內線球員，湖人在得到他後的10場比賽都讓其先發，相當器重。「大企鵝」則是場均可以繳出11.4分、10.4籃板的「雙十」數據。

雖然樣本數不多，但好消息是在Davis回來之後，Drummond和他同時在先發中的效果不錯，搭配上K. Caldwell-Pope、K. Kuzma和D. Schroder等3人時，每百回合勝對手11.6分。

然而在James回來之後，這樣的化學效應還能保持嗎？從過往James效力過的球隊來看，他偏愛打小陣容、身邊圍繞一群射手，利用機動性壓迫防守失誤打反擊。

本季和他搭配效果最好的4位湖人球員分別是A. Caruso(+18.5)、Davis(+13.8)、W. Matthews(+12.1)和Schroder(+9.9)，其中有3人是外線球員，而AD則是具有出色的靈活性和外線能力。

而Drummond不僅僅只是欠缺外線能力，他的終結能力也算不上出色(本季eFG為47.9%)，而且也不是Tristan Thompson這種擁有出色換防能力的長人，並不是James過往喜歡搭配的中鋒人選。

因此James回歸之後，以Frank Vogel為首的湖人教練團，要如何調度、讓其和Drummond產生良好的化學效應，將會是本季例行賽尾聲的一個看點。

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