速水茂虎道「瘋狂的愛」！上班偷咬她　還訂做專屬寢具

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速水茂虎道下戲仍跟「美啾子」形影不離，一臉正經透過視訊跟記者表示：「它拍戲有點累了，我很拚命的說服美啾子，它才肯來今天的訪問。」媒體好奇「美啾子」今天心情如何？速水茂虎道說：「它只要跟我在一起，心情都很好！」更透露定裝時劇組沒幫「美啾子」準備寢具，所以他自私請服裝組訂做它專屬的棉被與枕頭，笑說：「這樣在包包裡面就可以過得很舒適！我對女生很溫柔，特別會想到這些。」
速水茂虎道愛「美啾子」的程度超乎眾人想像，除了下戲後隨身攜帶，偶爾還會「偷咬與偷親」它，工作人員跟女主角若月佑美都覺得他「怪怪」的，但速水不以為意，表示殺青後考慮把娃娃帶回家，加入他2000隻公仔的收藏之一，有機會還要帶它來台灣旅遊。
他透露《無法結婚的理由》是帥哥會拒演的作品，但自己卻願意嘗試，表示：「我當初聽到這工作的時候就看過漫畫，這故事設定不奇怪，也沒讓我想抵抗的想法，我從小就會收集公仔，很了解這樣的心情，抱娃娃的行為我不覺得這很奇怪。在選擇角色時，我都會跟團隊討論，工作人員說有趣的我會去試試，會想像自己演起來如何，如果我演，觀眾會看得開心的話，就會想要去試試看。」
除了拍戲，速水茂虎道也會定期在YouTube頻道上傳料理影片，透露目前嘗試過的食譜超過2500道，等疫情過去後，要到各地走走看看、研發新菜色。聊到食物，台灣鳳梨近期在日本大受歡迎，有想過試試鳳梨佳餚嗎？他表示：「我對水果類的食材比較希望是直接吃，台灣鳳梨的話，想把它做成優格，冰起來或打碎直接吃。」
速水茂虎道來台多次，但表示記得的中文不多，目前已買了中文書，有空會再複習，他同時以中文跟「美啾子」表示「我愛你」，更與記者現學現賣「女友」的名字中文發音，獲得媒體稱讚發音標準，他自豪表示：「我很厲害吧！啊不好意思我好像太跩了。」
訪問最後，速水茂虎道跟台灣觀眾表示：「這次因為電視劇接受了大家的訪問，因為疫情的關係大家都很艱辛，雖然這次的角色是跟娃娃對戲，但它是一部愛情劇，大家不要忘記，裡面很多愛情型態的各種方式，可透過不同角度去看這部戲，希望大家看完後心裡會暖暖的，不要多想也不要有負面情緒，就笑著看完，看完會自然開心的笑，希望大家可以看到最後一集。」《無法結婚的理由》每周日晚間11點半在KKTV獨家播出。
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