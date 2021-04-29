悲慘印度！愛妻染新冠身亡無法火化 夫載遺體無助畫面曝
印度第2波新冠疫情持續惡化，根據29日最新統計，過去24小時又新增了37萬9257例確診、3645人死亡，再度創下新高，也讓印度成為目前全球確診案例數飆升最快的國家，火葬場、墳場不敷使用，而幾幅老翁無助載著染疫亡妻遺體、四處遊蕩的畫面，也讓人看了相當鼻酸。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-29 14:57:40｜2021-04-29 15:00:44
綜合《今日印度》等媒體報導，這起事件發生在印度北方邦，一名70歲的老翁提拉達克利(Tilakdhari)，他的妻子近日不幸被新冠肺炎奪走生命，失去老伴的他悲傷還來不及，就因村民以火化會將病毒傳染給整個村落為由，拒絕讓妻子的遺體在村子裡處理，不知如何是好的提拉達克利只好騎著腳踏車，載著遺體到處漂泊。
報導指出，提拉達克利的妻子在醫院病逝後，院方曾用救護車協助將遺體運送回家，沒想到卻面臨無法火化的窘境，提拉達克利就這麼帶著妻子的遺體一路晃到一處名為賽河(Sai river)的流域，一度還因重心不穩摔倒在地，無助地蹲在路邊，不知下一步能怎麼做。
所幸後來有好心的路人報警，並和警員一同協助老翁喪葬事宜、提供葬禮所需物品，老翁才終於順利將妻子的遺體火化，讓老伴能安息。
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