悲慘印度！愛妻染新冠身亡無法火化　夫載遺體無助畫面曝

▲印度的新冠疫情持續延燒，染疫和病亡人數越來越多。北方邦一名70歲的老翁，近日愛妻罹患新冠不幸病逝，卻因村民怕遺體會傳染病毒給全村，拒絕讓他在村裡火化，只好用腳踏著載著妻子的遺體，到處尋找能火化的地方。（圖／翻攝自今日印度）
▲印度的新冠疫情持續延燒，染疫和病亡人數越來越多。北方邦一名70歲的老翁，近日愛妻罹患新冠肺炎不幸病逝，卻因村民怕遺體會傳染病毒給全村，拒絕讓他在村裡火化，只好用腳踏著載著妻子的遺體，到處尋找能火化的地方。（圖／翻攝自今日印度）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-29 14:57:40｜2021-04-29 15:00:44

印度第2波新冠疫情持續惡化，根據29日最新統計，過去24小時又新增了37萬9257例確診、3645人死亡，再度創下新高，也讓印度成為目前全球確診案例數飆升最快的國家，火葬場、墳場不敷使用，而幾幅老翁無助載著染疫亡妻遺體、四處遊蕩的畫面，也讓人看了相當鼻酸。

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綜合《今日印度》等媒體報導，這起事件發生在印度北方邦，一名70歲的老翁提拉達克利(Tilakdhari)，他的妻子近日不幸被新冠肺炎奪走生命，失去老伴的他悲傷還來不及，就因村民以火化會將病毒傳染給整個村落為由，拒絕讓妻子的遺體在村子裡處理，不知如何是好的提拉達克利只好騎著腳踏車，載著遺體到處漂泊。

報導指出，提拉達克利的妻子在醫院病逝後，院方曾用救護車協助將遺體運送回家，沒想到卻面臨無法火化的窘境，提拉達克利就這麼帶著妻子的遺體一路晃到一處名為賽河(Sai river)的流域，一度還因重心不穩摔倒在地，無助地蹲在路邊，不知下一步能怎麼做。

所幸後來有好心的路人報警，並和警員一同協助老翁喪葬事宜、提供葬禮所需物品，老翁才終於順利將妻子的遺體火化，讓老伴能安息。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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