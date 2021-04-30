新北「來去農家DO一日」網站 提供各具特色農遊路線
新北市政府農業局以轄區內不同的農產品、生態、產業、自然地理環境、地方人文采風及特殊景觀等，打造出一條又一條各具特色的農遊路線；民眾只要至「來去農家DO一日」的網站，即可輕鬆搜尋到新北市四季的特色農業遊程。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-30 14:00:00
農業局長李玟表示，因疫情影響出國旅遊不易，農業局以生態、手作、知性及農業為核心，推動富含特色的農遊行程；並在國內旅遊為主流的情況下，將農遊行程整合在「來去農家DO一日」的網站，便利民眾查詢及參與，享受屬於自己的旅遊。
財團法人人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞說，貢寮有著名的水梯田景觀，今年與農業局合作辦理貢寮農業生態小旅行，除推廣貢寮區在地觀光外，更盼能宣導人禾基金會的人文、環境、保育、旅行等教育理念，提升大眾觀光的整體品質，以富含教育目的性的旅遊為目標，而非只是將人引入的遊覽。
農業局指出，民眾可利用「來去農家DO一日」網站的「建議行程」，迅速自行規劃合適的農業旅行，也可利用站內的「套裝行程」參加一整日的農遊小旅行；此外，「農遊歲時曆」則是整合新北市四季的農遊資訊。
另外，農業局將於5月26、27日、6月3日舉辦理金山小旅行，5月28日、6月5日舉行貢寮雙溪小旅行，即日起開放報名；同時配合防疫的規範，每團以20人為原則，共約100人次，詳請請洽「來去農家DO一日」的官方網查詢。