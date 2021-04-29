梧棲中央路破損急需改善 蔡其昌爭取前瞻經費實施路平
台中梧棲區中央路貫穿清水、梧棲、龍井三區的重要道路，沉陷、局部龜裂破損，人孔蓋及地下管線也造成路面高低差，影響用路人安全。立法院副院長蔡其昌今(29)日邀內政部營建署道路工程組、市議員王立任、楊典忠，中市府建設局工程隊等相關單進行會勘，爭取前瞻計畫總經費2120萬元進行中央路路平改善計畫。
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-29 15:15:55
蔡其昌表示，梧棲中央路因地下管線導致道路破損、龜裂，路面容易積水以及人孔蓋不平的狀況，造成當地民眾行車上的安全問題，這次爭取2120萬的前瞻計畫經費，改善中央路台灣大道8段至向上路段的道路狀況，除了解決用路人的安全問題，也希望將道路美化，同時增加人行空間。
蔡其昌也說，前瞻計畫經費用在偏鄉的基礎建設，讓民眾的生活更加便利，感謝中央以及地方政府的合作，希望未來大家繼續一起努力為台中做更多改變。
營建署道路工程組副組長蔡亦強說，中央路除了是居民生活常用道路，同時經過學區、連接工業區，但目前有嚴重的路面龜裂、管線不平整的狀況，所以營建署也將中央路納入優先服務的部分，希望改善居民生活品質。
建設局工程隊隊長蘇佳禾提到，因為連接三個行政區，在長期使用下導致路面有許多的狀況，此次改善會先從管線協調來改善路面高低差的問題，以及材質檢驗改善道路龜裂、破損問題。
中央路段路平計畫總經費2120萬，營建署負擔80%、政府自籌20%，將進行總長約3100公尺，寬約10.5公尺，面積約32550平方公尺道路改善，於110年4月核定，預計111年2月完工。