找來的水都存起來　澄清湖預計5月7日達滿水位

經濟部長王美花今（29）日在高雄市長陳其邁、水利署長賴建信、台水公司董事長胡南澤陪同下，前往高屏溪攔河堰視察抗旱水井，隨後並轉往澄清湖視察國軍清淤情形，高雄市長陳其邁表示，水量開源部分，所增加的不管是高屏溪攔河堰的取水、伏流水或者是鑿井，目標是在5月7日讓澄清湖能夠由現在的161萬噸的儲水，再增加到滿水位的260萬噸。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-29 15:17:27｜2021-04-29 15:21:00
陳其邁說，節流的部分目標原本是20%，現在工業大戶或者是用水大戶節水率已經達標，目前大概是22%的節水率，民生用水加工業用水節水率也超過10%，累計從4月1號至今，在中央、地方的開源節流，與市民朋友的配合之下，高雄已經節水達到1.7座的澄清湖的水庫容量，對於現在高雄水情橙燈不進入紅燈有信心。
陳其邁指出，現在都是做最壞的打算，沒有下雨，就開發水源、節約用水，目前估算至少到六月中都沒有問題，假按照水利署資料，高雄也可能是第一個水情反轉變好的城市。
對於未來缺水可能成為常態，陳其邁表示，高屏溪的流域面積是所有台灣河川最大的，三個主要河川包括旗山溪、荖濃溪跟屏東的隘寮溪，都匯集到高雄大樹、大寮，所以怎樣更多元開闢水源其實是最根本的解決之道。
而其他儲水的部分，譬如說曾文水庫、南化水庫則是由中央權管，所以今日也跟部長建議是不是在高屏溪的上游部分，伏流水的開闢能夠再增加，假如能夠確保每日再增加10萬噸的供水，高雄市的水相對來講會比較穩定。
水利局指出，澄清湖水位從4月6日最低只剩88萬噸，4月18日開始自曹公圳取水挹注，而高屏溪上游集水區也在4月24日開始降雨，共計陸續增加澄清湖約40萬立方公尺的水量；清淤部分，自來水公司第7區管理處指出，今年自辦清淤目標為36萬立方公尺，目前已執行清淤14.5萬立方公尺，而國軍清淤部分，在4月26、27日，國軍設備已進駐，進行路線探勘及辦理試挖，今日已正式加入澄清湖的清淤行列。