造新艦護衛海疆　海巡署嘉義艦交船及新竹艦命名

▲台灣國際造船公司舉行海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船，以及第2艘新竹艦命名下水儀式。(圖／記者黃守作攝，2021.04.29)
▲台灣國際造船公司舉行海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船，以及第2艘新竹艦命名下水儀式。(圖／記者黃守作攝，2021.04.29)

記者黃守作／高雄報導

2021-04-29 17:16:07

台灣國際造船公司於今(29)日上午，在該公司高雄廠碼頭，舉行海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船，總統蔡英文並命名第2艘嘉義級巡防艦為新竹艦，為國艦國造寫下新里程碑。

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▲總統蔡英文主持海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船，以及第2艘新竹艦命名下水儀式。(圖／記者黃守作攝，2021.04.29)
▲總統蔡英文主持海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船，以及第2艘新竹艦命名下水儀式。(圖／記者黃守作攝，2021.04.29)
 

海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船，及第2艘嘉義級巡防艦命名為新竹艦及下水典禮，是由總統蔡英文主持，台灣國際造船公司董事長鄭文隆、國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、經濟部長王美花、海洋委員會主委李仲威、海巡署署長周美伍、退輔會主委馮世寬、高雄市長陳其邁、立法委員莊瑞雄等人與會。

▲海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船。(圖／記者黃守作攝，2021.04.29)
▲海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船。(圖／記者黃守作攝，2021.04.29)
台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，該公司全體員工很感謝政府的國艦國造政策，讓台船能在造船業大蕭條中繼續成長，展望未來，國艦國造將是台船業務的主要來源，而國艦業務在今(110)年已佔台船年營收的60%以上，台船已和國艦國造政策有著密不可分的關係。

▲經命名為新竹艦的海巡署嘉義級巡防艦。(圖／記者黃守作攝，2021.04.29)
▲經命名為新竹艦的海巡署嘉義級巡防艦。(圖／記者黃守作攝，2021.04.29)
鄭文隆指出，該公司很榮幸為海巡署承造4艘嘉義級的巡防艦，這是繼109年6月2日嘉義艦命名後，再度舉辦海巡署嘉義級巡防艦交船及命名典禮，此型的嘉義級巡防艦，滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力10000浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，可以作為海巡署在海上執行任務時，所倚賴的重要配備。

鄭文隆進一步指出，海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船及第2艘新竹艦命名下水，是該公司為海巡署造艦的重要成果展現，台船也將積極配合我國「向海致敬」政策，鼓勵國人「淨海」、「知海」、「近海」、「進海」，以及製造更多優良性能的艦艇支援海巡署，執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務等五大核心任務，有效捍衛主權、維護漁權，確保民眾生命財產之安全。

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