有愛無礙暢行無阻　立委、議員爭取經費整平騎樓

立法委員張廖萬堅與台中市議員林祈烽聯合向中央爭取騎樓整平經費，其中西屯區上安路（至善路至上仁街）工程將於6月初開工，預訂6月底前即可完工，林祈烽表示，工程經費全由中央和市府補助，市民和商家一毛錢都不用負擔，未來市民在該路段將可「暢行無阻」，身障人士也不用擔心有路行不通的問題。
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-29 15:31:59
林祈烽說，為改善市區騎樓人行空間品質，市府配合內政部推動騎樓整平專案計畫，要共同營造「順騎自然、有愛無礙」的城市騎樓空間，他因此和張廖萬堅立委一起向中央爭取補助預算，準備在西屯區上安路（至善路至上仁街）路段進行施工改善，希望能將台中市打造成有愛無礙、以人為本的真情城市。
林祈烽表示，這項工程預計在6月初動工，6月底前即可完工，主要是針對該路段的騎樓不平整問題、舖面溼滑和障礙物等等加以排除，重新打造一個無高低差和破損舖面的友善徒步環境。
至於工程經費部份，林祈烽指出，他和張廖萬堅立委聯合向中央爭取補助，配合市府的配合款，民眾一毛錢都不用付擔，只要配合市府承包商的作業規定，出具同意施作徵詢意見書即可。
市府都發局表示，過去幾年騎樓整平專案已有多起完成案例，108年有完成北區五權路、中區綠川西街、東南區台中路、南區復興路、南屯區河南路、大甲區文武路等路段，109年在西區的自由路、三民路、自治街和康樂街等也都已完成整平工程，未來在工程施工期間，平均大概會帶給每戶3至5天的施作工期，還請住戶能多加配合，期間會另行舖設踏板供民眾和顧客進出，造成大家不便，希望市民能多體諒。