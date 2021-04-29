抽查飲用水龍頭　消基會驗出1件不符規定

消基會
▲消基會今（29）日發表抽驗市售飲用水水龍頭結果。（圖／消基會提供）

記者張志康/綜合報導

2021-04-29 15:45:21

消費者文教基金會今（29）日公布與經濟部標準檢驗局合作抽檢市售飲用水水龍頭結果，消基會指出，在抽檢的10件商品中，有1件「品質項目」不符、1件不符合「商品檢驗標識」以及4件「中文標示」違規。

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消基會祕書長徐則鈺表示，市售水龍頭材質多以銅合金及不鏽鋼市占率最廣，銅合金材質雖經過鑄造、拋光、電鍍後，看起來跟不鏽鋼相同，但使用一段時間、電鍍層剝落後，材質中的鉛與水接觸後就可能溶於水。

徐則鈺指出，標檢局106年曾將飲水用水龍頭列為強制檢驗商品，且規定水龍頭中鉛溶出量須低於每公升5微克（5ppb），水龍頭材料含鉛量也不可超過0.25%，商品本體也必須以不易磨滅方式標示LF英文字樣，意指無鉛（Lead Free），並在外包裝標示「飲水用」中文字樣及於商品本體貼附「商品檢驗標識」，方便民眾辨識。

但這次隨機購買的10件「飲水用水龍頭」樣品中，仍有不符合規定者，包含1件樣品「品質項目」不符、1件不符合「商品檢驗標識」以及4件「中文標示」違規。

其中，「品質項目」不符的商品為「LOLAT－單槍廚房兩用水龍頭（飲水用）」，不符合情形為與水接觸的本體材料鉛含量大於0.25%，鉛析出的風險比較高，長時間的使用可能會危害人體健康。

「商品檢驗標識」不合格則是「HCG－廚房用（單孔）單把手混合龍頭」，不符合情形為商品本體未標示商品檢驗標識，另外有4件樣品「中文標示」不符規定，違規樣態包含商品本體未標示製造商名稱或其代號、包裝未標示標稱口徑及螺紋種類、未標示飲水用等。

經濟部標準檢驗局組長王俊超說，這次品質檢驗有兩項目，一是重金屬部分，10樣品檢測都符合標準，但在材質部分有一件不符合鉛比例規定，目前已請廠商下架回收，也廢止商品驗證證書，另外4件標示不符合已責成4家廠商限期改正，若未限期改正會處以新台幣10萬元至100萬罰鍰。

消基會也提醒民眾，購買飲水用水龍頭時，應確認包裝上是否有標示「飲水用」等字樣，選購時也應檢視廠商名稱、地址、產品規格及型號等標示是否清楚，並留意商品本體是否有貼附「商品檢驗標識」及是否有標示LF等，避免買到不符合規定商品。

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