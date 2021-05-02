明星瘋電玩！歌王當《天堂》城主　他被封「國寶級玩家」

遊戲橘子代理韓國NCSOFT開發的《天堂》在2000年進入台灣，成為線上遊戲先鋒，2017年再推手遊版《天堂M》，同樣造成轟動，連演藝圈明星也「入坑」變成粉絲，台語金曲歌王施文彬、資深藝人張帝都是玩家，施文彬更形容電玩對他來說「是一個陪伴，也變成一個朋友」。

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▲▼施文彬愛玩線上遊戲，因而出任臺灣電競協會理事長。（圖／記者林柏年攝、施文彬臉書）

× ▲▼施文彬愛玩線上遊戲，因而出任臺灣電競協會理事長。（圖／記者林柏年攝、施文彬臉書）

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或許很多人不知道，施文彬是知名電玩家，玩線上遊戲的資歷可追溯到小學，他接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露， 「童年陪伴我的除了樂器，就是遊戲，一般家庭還是黑白電視機，我就擁有一台電視遊樂器。」施文彬玩《暗黑破壞神2》玩到排名世界第一，後來看到很多人在瘋《天堂》也跟風開始玩，最後還當上城主。

《天堂M》推出後，施文彬也玩過，然而年過半百的他，坦言老花眼看手機很吃力，「螢幕太小，大部分玩手遊我都直接用模擬器、鍵盤操作，手機就是一種方便，等公車、坐捷運基本上來講是沒有問題」，不過強調還是偏好大螢幕，「手機超越不了電腦」！

現在施文彬為了要送小孩上學、帶太太採買，唯一能靜下心來玩遊戲的時間就是晚餐後的8點到11點，有時也會和兒子一起玩。

「創作音樂是一種抒發，打電動也是很舒壓的活動」，對於某些家長認為遊戲會帶壞孩子，施文彬不認同，「你的小孩回到家，不願意跟你溝通是家長的問題，不能怪到遊戲，對青少年來講，遊戲是消遣娛樂，原則就是把分內的事情做完，玩遊戲時間不要太長。」

除了施文彬，「急智歌王」張帝也痴迷線上遊戲，最讓人津津樂道的，是他2005年上節目《康熙來了》自爆在玩《天堂》、《RO仙境傳說》，由於當時他高齡63歲，主持人蔡康永及小S一臉不敢置信，張帝說，自己有時一玩就是一個晚上，不只角色練到高等，打寶、攻城都不假他人之手，還結交不少網友，更親自參加盟聚。

▲▼張帝玩《天堂》交到許多年輕朋友。（圖／MacGyver馬蓋先 YouTube）

× ▲▼張帝玩《天堂》交到許多年輕朋友。（圖／MacGyver馬蓋先 YouTube）

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玩家被盜帳號的惡夢，張帝也遇過很多次，曾因此半夜開1小時的車到遊戲公司投訴，某次為買《天堂》天幣和裝備，被歹徒詐騙4萬元，氣得到警局報案。「因為我年輕，我不想脫節」，正因為喜歡嘗試新事物，年過70的張帝近年仍多次受邀為手遊拍廣告，遊戲公司封他為「國寶級資深玩家」，試玩影片觀看數超過百萬，更掀起論壇熱烈討論。

▲張帝（右二）人老心不老。（圖／東風衛視提供）

× ▲張帝（右二）人老心不老。（圖／東風衛視提供）

女藝人方面，不能不提已經淡出娛樂圈的秀泰影城千金Linda （廖語晴），她曾獲得第二屆歐洲電子競技聯盟（ESL）《星海爭霸2》女子盃世界冠軍，被封「世界神后」。Linda遊戲資歷是從小時候的紅白機開始，長大後只要是新遊戲都會接觸，RTS、RPG都愛。其他愛玩線上遊戲的年輕藝人，還有《天堂M》的粉絲高爾宣、畢書盡、張峰奇等。

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▲▼Linda是電玩高手。（圖／Linda臉書）

× ▲▼Linda是電玩高手。（圖／Linda臉書）

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▲Linda（右）2019年透露結婚及誕下雙胞胎兒子的消息，左為她的美籍韓裔丈夫。（圖／Linda臉書）