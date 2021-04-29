海巡4000噸級嘉義艦交船　總統：落實國艦國造

蔡英文
▲總統蔡英文今（29）日主持海巡嘉義艦交船。（圖／總統府提供）

中央社

2021-04-29 16:00:59

海巡署4000噸級巡防艦「嘉義艦」今天交船，總統蔡英文主持典禮致詞指出，政府有信心落實國艦國造以及強化國防自主政策，今年起舷側也新增TAIWAN字樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡總統上午在台船公司董事長鄭文隆、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、海洋委員會主委李仲威、退輔會主委馮世寬、國安會副祕書長陳文政、海巡署長周美伍、高雄市長陳其邁等人陪同下，前往台船公司高雄廠，主持海巡署嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船暨第2艘新竹艦命名下水聯合典禮。

蔡總統致詞表示，今天是這個月第2次到台船，上次是海軍萬噸級新型兩棲船塢運輸艦下水，今天則是海巡署首艘4000噸級巡防艦「嘉義艦」交船，連續兩次「第一」代表政府有信心要具體落實國艦國造以及強化國防自主政策，政策的推動也需要民間力量攜手合作。

▲總統蔡英文今（29）日主持海巡署嘉義艦交船典禮。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文今（29）日主持海巡署嘉義艦交船典禮。（圖／總統府提供）
總統指出，隨著嘉義艦的交船投入訓練，以及後續新竹艦等相關艦案落實，未來海巡在執行各項勤務都能更有力量及安全。另外，台美上月簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，要在保護海洋資源，打擊非法以及聯合搜救等共同合作，未來在取締越界漁船、海上救援時，全體海巡同仁也肩負深化國際合作任務。

總統說，今年開始海巡艦艇的舷側新增TAIWAN字樣，這不僅能讓海巡同仁更清楚辨識，更安全地執法，更是要讓大家代表中華民國台灣，展現精實訓練，捍衛藍色國土的決心，大家務必全力以赴，相信大家能做出好成績，讓世界刮目相看。

鄭文隆指出，新型4000噸級巡防艦滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力1萬浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲。另外，艦上也配有專業醫療設備，設置負壓隔離病房及醫療手術室，其醫療規格可說是「野戰醫院」等級，戰時也可作為醫療救護船，執行人道救援任務。

台船指出，為配合政府國艦國造政策，除了嘉義級巡防艦4艘統包案外，基隆廠區建造中100噸級巡防救難艇15艘已交5艘，分別於台東、基隆、淡水、澎湖、馬祖等海巡隊服勤中，另有1000噸級巡防艦6艘正在建造，其中輪控系統更是由台船自行研製安裝。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
0%100%
2021-04-29-2021-05-02

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
39.23%60.77%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
29.79%70.21%
2021-04-28-2021-04-30

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
45.71%54.29%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀