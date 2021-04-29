海巡4000噸級嘉義艦交船　總統：落實國艦國造

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蔡總統致詞表示，今天是這個月第2次到台船，上次是海軍萬噸級新型兩棲船塢運輸艦下水，今天則是海巡署首艘4000噸級巡防艦「嘉義艦」交船，連續兩次「第一」代表政府有信心要具體落實國艦國造以及強化國防自主政策，政策的推動也需要民間力量攜手合作。
總統指出，隨著嘉義艦的交船投入訓練，以及後續新竹艦等相關艦案落實，未來海巡在執行各項勤務都能更有力量及安全。另外，台美上月簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，要在保護海洋資源，打擊非法以及聯合搜救等共同合作，未來在取締越界漁船、海上救援時，全體海巡同仁也肩負深化國際合作任務。
總統說，今年開始海巡艦艇的舷側新增TAIWAN字樣，這不僅能讓海巡同仁更清楚辨識，更安全地執法，更是要讓大家代表中華民國台灣，展現精實訓練，捍衛藍色國土的決心，大家務必全力以赴，相信大家能做出好成績，讓世界刮目相看。
鄭文隆指出，新型4000噸級巡防艦滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力1萬浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲。另外，艦上也配有專業醫療設備，設置負壓隔離病房及醫療手術室，其醫療規格可說是「野戰醫院」等級，戰時也可作為醫療救護船，執行人道救援任務。
台船指出，為配合政府國艦國造政策，除了嘉義級巡防艦4艘統包案外，基隆廠區建造中100噸級巡防救難艇15艘已交5艘，分別於台東、基隆、淡水、澎湖、馬祖等海巡隊服勤中，另有1000噸級巡防艦6艘正在建造，其中輪控系統更是由台船自行研製安裝。