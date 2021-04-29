大港青年實習站　產官學攜手「畢業即就業」學子根留高雄

▲高市府青年局建立實習媒合平台「大港青年實習站」，結合產官學研資源，與企業共同培育高雄產業在地人才。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.29）
▲高市府青年局建立實習媒合平台「大港青年實習站」，結合產官學研資源，與企業共同培育高雄產業在地人才。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.29）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-04-29 16:03:48

為提升青年職涯競爭力，讓青年畢業後能直接接軌職場，高市府青年局建立實習媒合平台「大港青年實習站」，結合產官學研資源，與企業共同培育高雄產業在地人才。青年局局長張以理說，預計將提供千名實習職缺，除帶薪外，一切勞動權益更依法保障，讓青年安心對接產業，進而有機會獲續聘留在高雄「畢業即就業」。

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今（29）日舉辦「MEET THE FUTURE．大港青年實習站」啟動記者會，由高雄市副市長羅達生、青年局局長張以理、經發局局長廖泰翔、世德工業董事長陳光裕及產官學各界代表共同啟動及見證。

▲「大港青年實習站」高市府青年局將提供千個有薪實習職缺，多元產業多種選擇，讓青年搶先進入職場。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.29）
▲「大港青年實習站」高市府青年局將提供千個有薪實習職缺，多元產業多種選擇，讓青年搶先進入職場。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.29）
副市長羅達生表示，為讓青年更早瞭解高雄在地產業發展生態，市府扮演連結平台角色，積極媒合青年至高雄企業實習，促進企業與人才連結；目前公告之實習職缺已破500個，期待能夠促成更多的產學合作，從學校、學生、企業與市府一同打造優質的實習生態圈。

青年局張以理局長強調，為鼓勵企業提供實習名額，只要企業透過計畫聘用提供基本薪資以上的實習生，實習滿160小時，就可申請實習企業指導費，亦有相關措施鼓勵企業給予應屆畢業生實習機會。

打造精品級螺絲、連特斯拉都下單的世德工業，也是實習單位之一，董事長陳光裕說，希望大港青年實習計畫能有更多高雄在地企業參加，讓青年不只「meet future」還能「meet work」。

曾參與去年實習的國立高雄科技大學畢業生唐羽菱表示，感謝青年局搭建平台，引進優質實習職缺，讓他不僅能提前了解產業相關需求，更獲得實習單位肯定，在實習完畢後順利在原單位轉成正職，留在高雄工作。

青年局指出，去年像唐羽菱一樣應屆畢業之實習生共有10位，有9位留在原實習單位任職，今年擴大辦理下，可望有更多應屆畢業生成功對接職場，根留高雄「畢業即就業」不是夢。只要是設籍高雄或在高雄就學的學生請至「大港青年實習站」網站線上投遞履歷。

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