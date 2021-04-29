立委關注柔道童案　林騰蛟諾：建立不適任教練通報系統

▲教育部次長林騰蛟表示，未來立法院通過「幼兒教育及照顧法」修正草案後，任職幼教人員如有體罰、性騷擾的行為，將可公布其姓名。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.22）
▲日前台中7歲男童遭學長、無照教練27次過肩摔，導致腦死，目前昏迷指數下降，還未復原。對此，林騰蛟表示，將與地方政府進行討論，也會對教練資格與認證做通盤檢討，同時研議建立不適任教練通報系統，讓家長和學生安心。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.22）

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-29 16:09:20

日前台中7歲男童遭學長、無照教練27次過肩摔，導致腦死，目前昏迷指數下降，還未復原﹔今（29）日教育部次長林騰蛟前往立法院進行專案報告，多名立委關注該事件﹔林騰蛟表示，將與地方政府進行討論，也會對教練資格與認證做通盤檢討，同時研議建立不適任教練通報系統，讓家長和學生安心。

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今天救治男童的衛福部豐原醫院表示，目前男童昏迷指數3，狀況仍不佳，腦壓數值40-60mmHG，呼吸仍需依賴呼吸器，未脫險。朝野立委針對改此事件表達高度關注。

據了解，道館的管轄權隸屬地方政府，但是立委們批評國內教練認證制度推動多年，卻仍出現重大缺失﹔立委黃國書痛批，運動教練跟運動裁判的資格檢定，我們體育署是非常重要的業務，每年都編列2千500萬的教練裁判培訓跟審查業務，這些花到哪裡去了？為何還有這麼多沒有取得合格的教練證照教練他們在教學？

林騰蛟承諾，會在1個月內邀請22個縣市政府與單項協會，讓道館、社團聘請合格教練的規範更為明確。汰除不適任教練，也會進一步研議，會在不適任輔導機制裡面做一個處理，也會思考能透過什麼樣的認證方式，然後作為家長跟學生選擇道館的參考。

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