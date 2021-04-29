諾富特主管3度就醫不採檢　診所挨轟！陳時中回應了

醫療人員抽驗
▲華航諾富特飯店的房務主管三度就醫卻沒有採檢挨轟。（示意圖／資料畫面）

記者劉雅文/台北報導

2021-04-29 16:25:26｜2021-04-29 16:25:31

中央流行疫情指揮中心，連日捎來本土確診個案的壞消息，今天又再度公布兩名本土個案，其中包含1例為機場防疫旅館員工(案1120)、1例為案1078同住家人(案1121)。

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其中機場防疫旅館員工(案1120)，是華航諾富特飯店的房務主管，根據指揮中心的疫調結果，發現個案在平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

且這名防務主管在4月17日起，就陸續有出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次到診所就醫，但因症狀未改善，一直拖到4月27日才到醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

針對個案三度到診所就醫卻沒有通報採檢，指揮官陳時中表示，確實「警覺性不夠」，陳時中提到，這次送檢的速度是慢了，但有媒體質疑，這間診所是否應該負責，陳時中則急忙回應：「我們不打算指責任何人，只是說可以提高警覺比較好」。

指揮中心指出，案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館之人員，今日將全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館之環境檢體送驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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