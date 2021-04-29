諾富特主管3度就醫不採檢　診所挨轟！陳時中回應了

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且這名防務主管在4月17日起，就陸續有出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次到診所就醫，但因症狀未改善，一直拖到4月27日才到醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。
針對個案三度到診所就醫卻沒有通報採檢，指揮官陳時中表示，確實「警覺性不夠」，陳時中提到，這次送檢的速度是慢了，但有媒體質疑，這間診所是否應該負責，陳時中則急忙回應：「我們不打算指責任何人，只是說可以提高警覺比較好」。
指揮中心指出，案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館之人員，今日將全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館之環境檢體送驗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。