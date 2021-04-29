何妤玟疑情變？不再放閃男友　語帶保留曝感情現況

何妤玟今（29日）錄TVBS《女人我最大》前接受訪問，談道日前因心臟問題養成快走運動，不過近期眾多眼尖網友發現她與男友大隸在社群媒體互動甚少，有別以往，被問到平常會不會跟男友大隸一起運動，她僅說：「偶爾會一起快走，但他時間跟我比較對不上，我比較早睡。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-29 17:10:45
何妤玟先前認愛大隸後，經常在社群媒體上放閃，近期卻很少互動，被外界懷疑是否情變？對此，她表示：「低調就好，因為我覺得你們會看。」隨後語帶保留解釋：「感情就是大家都是認識非常久的朋友，所以感情永遠都會穩定的，可能關係不一定有，關係是死的，但感情還是穩定的。」
何妤玟3月初心臟不舒服，在醫生建議下開始快走運動，每天走1萬步已堅持1個半月，最近也會重量訓練，但她穩定的運動夥伴似乎不是大隸，她表示：「有時候會找女兒同學的媽媽一起走路，如果只是純粹運動，同學爸爸也可以，有什麼不行？本來我們就要擴展自己社交生活，爸爸媽媽都可以一起走。」
母親節將至，何妤玟談道會跟媽媽及2個女兒一起吃飯，因為疫情的關係，女兒的學校也少了很多活動，不然以往女兒會幫她洗腳讓她很感動，今年母親節估計2個女兒就是送個卡片，直言：「畢竟她們還小，總不能要她們送香奈兒包包給我吧。」