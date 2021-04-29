新冠病毒家庭傳播機率高？專家教3招降低風險

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成員愈多愈危險？家庭傳播五大高危族群
重症醫學黃軒醫師說明，當一個家庭中有一位未確診案例，在第二天未發病前，至少已經與家中有5次的接觸史。根據《JAMA》期刊研究顯示，家庭傳播高危險族群可分為五大類型。
- 有症狀者：如果病例在家有症狀（18%），引起的家庭傳播比無症狀者（7%）還要高。
- 成年與未成年：成年（>18歲），其（3%）引起的家庭傳播，比未成年（16.8%）更高。不過，也有研究發現，10-19歲的病人，將會是家庭傳播主要高危險群，因為大部分可能都是無症狀感染為主，大家比較少提防這些家庭成員。
- 伴侶：男女之間/夫妻之間（8%），如果與其他家庭成員（17.8%）相比，肯定是家庭中最容易互相傳播的對象。
- 一個家庭成員與多個家庭成員：家庭只有一個家庭成員（5%），比起有三個家庭成員（22.8%）會更高。不過，也有研究指出，家庭成員愈多，傳播可能就愈高，只要成員大於3個以上，其家庭傳播就會超過50%。
- 慢性疾病患者：家庭成員若有免疫功能低下（9倍）的慢性疾病，像是糖尿病（7.1倍）患者，都是容易受到家庭傳播的對象。
避免社區傳播爆發 三招降低家庭傳播風險
黃軒醫師表示，即使社區傳播機率很低，但是家庭傳播仍然會是非常流行，而且有可能進一步發展成更大的社區傳播。那麼該如何避免家庭傳播？黃軒醫師教三招降低風險，一：除了保持安全社交距離，還要戴口罩、勤洗手。家中若有疑似高傳播者，可以戴上口罩，因為有79%效果，能降低家庭傳播風險，若是發病後才開始戴口罩，是沒有明顯保護作用的。
二：定期消毒環境：使用消毒水定期清潔環境，有77%效果，可以降低傳播風險。
三：室內空氣流通：最簡單也最有效的就是打開窗戶，可以降低病毒飛沫濃縮聚集在房間。如果不便打開窗戶，也可以使用空調系統，設定外循環模式，讓室內的髒空氣排出。使用風扇時，禁止對人直接吹，必須擺向門口或窗戶邊，促進空氣往外抽送。
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