我是廣告 請繼續往下閱讀
案1120華航園區諾富特飯店房務主管，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間配戴口罩及手套。指揮官陳時中說明，個案從4月17日就陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振、喘等症狀，並於19日至26日多次到診所就醫，因症狀未改善，27日至醫院診斷出肺炎進而採檢，今日確診，CT值21，也成為首例防疫旅館員工確診案例。
案1120於加護病房治療中 另有3同事有發燒情形
目前個案病情嚴重，在加護病房治療當中。陳時中表示，除了1名確診，員工裡另有3人出現發燒情況，已隔離送醫。由於案1120多次看診，卻未及時就醫，陳時中坦言的確警覺性不夠，同時也說並不責怪診所。已初步掌握接觸者107人，其中4人列居家隔離，將持續調查活動史及接觸史，但因個案屬重症無法言語溝通，無法立刻公布，將會盡速調查後公布相關足跡。
而被華航長程線機組員作為防疫旅館的桃園機場諾富特飯店，指揮中心昨日晚間接獲消息就緊急開會，決定全面清空消毒，包含員工207人、華航機師109人、外籍機師76人、房客20人共計412人，已被轉移至集中檢疫所隔離。也將召回所有員工進行採檢，也已採檢39件環境檢體送驗。
染疫機師家人又一確診 居家隔離期發病
指揮中心表示，案1121為本國籍40多歲女性，為案1078機師之同住家人，20日列為居家隔離接觸者並採檢，檢驗結果為陰性。27日因出現胸悶、呼吸困難等情形，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，CT值18。由於為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者；另案1078之接觸者中，截至目前除案1121發病確診外，其他家人及職場接觸者等共28人檢驗結果皆為陰性。
華航機師染疫持續擴大 新增一名貨機機師
日前華航機師擴大採檢1279人中，新增一名機師機師，案1122為本國籍50多歲男性，19日執勤至美國，24日自美國經日本返臺，25日入境後返回住處居家檢疫，27日出現喉嚨痛及發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，CT值21。已掌握個案同住接觸者1人，列居家隔離，職場接觸者調查匡列中。
指揮中心統計，截至目前國內累計206,358例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含204,315例排除），其中1,121例確診，分別為989例境外移入，84例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1,051人解除隔離、58人住院隔離中。
資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】首例防疫旅館員工確診 桃園諾富特清空消毒
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊