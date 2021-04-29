維冠大樓第三件國賠案再敗 黃偉哲：尊重法院判決結果
台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，劉姓民眾等29人因維冠大樓倒塌提出國賠案，要求台南市政府、工務局賠償2億8千萬元，台南地方法院今（29）日上午11時宣判，判決原告之訴及假執行之聲請均駁回，截至目前為止3件國賠案通通敗訴，對此台南市長黃偉哲則對法院判決結果表示尊重。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-04-29 17:01:35｜2021-04-29 17:03:53
2016年農曆新年期間，2月6日凌晨發生芮氏規模6.6的地震，維冠大樓倒塌造成115人死亡、100多人輕重傷，其中有3組受災民眾提出國賠訴訟，其中劉姓民眾等29人要求台南市政府、工務局賠償2億8千萬元，台南地院今日宣判，判決原告之訴及假執行之聲請均駁回。
台南市長黃偉哲在得知法院判決結果後表示，維冠大樓事件是個悲劇，這是社會大眾都認同的事情，國賠案的請求基礎涉及公務員是否有疏失，是必須要走的法律程序，現在法院已經有個認定，對此他表示尊重，即便國賠案敗訴，整個社會不管是民眾還是市政府單位，對於受難家屬的生活輔助、經濟需要，都會排在最優先的位置去關懷。
黃偉哲也強調，從過去前市長賴清德、李孟諺，到現在的市府，每個人都是盡全力協助家屬，希望爭取更多、做得更好，他尊重法院的判決，但對家屬的關心他保證永遠都在；至於維冠大樓的重建，台南市都發局則表示，重建的新大樓預計在今年6月前完工，年底前可取得使用執照及完成水電申請，住戶最快可在年底前入住。