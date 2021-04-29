因傷無緣連莊MVP拚冠軍 蔣淯安預告季後賽首戰復出
第18季SBL季後賽5月1日開打，衛冕軍台啤隊長蔣淯安因左膝傷，自3月中就無出賽紀錄，今(29)日受訪透露，還未恢復到百分百，但周六首戰有望歸隊，也聊到因傷缺賽不到入選標準，無緣3連霸年度MVP的心情。
記者鍾東穎/台北報導
2021-04-29 17:18:02
台啤本季締造史無前例20連勝，穩居例行賽榜首，季後賽首輪採5戰3勝制，將對上高雄九太，蔣淯安表示，近期針對季後賽對手演練，模擬九太洋將JC戰象進攻時，該如何防守，並修正下半季容易在第三節進攻當機的狀況。
蔣淯安去年包辦例行賽、總冠軍賽「雙料MVP」成為史上第4人，而2連霸年度MVP則是史上第3人。
不過今年因傷自3月14日出戰裕隆後就沒再登場，本季僅出賽21場，沒達到個人獎項最低24場資格，提前宣告出局，蔣淯安表示，把團隊擺第1。
蔣淯安說，「其實沒有年度獎項部分，我一直把個人目標和球隊放在一起，從團隊冠軍這個目標開始，去年拿到冠軍，今年很明確要再拿一冠，這是我和球隊的共同目標，至於我個人目標就是其次啦。」
「因為也遇到受傷，球員最不想遇到的問題，那只好去面對他，那既然這樣子，當然還有一個團隊目標會去把它拿下來。」蔣淯安透露，傷勢並未百分百恢復，但周六首戰有機會出賽。