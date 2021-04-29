立院衛環委員會成立疫苗調閱小組　陳瑩任召集人

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民進黨立委陳瑩等8人和國民黨立委陳玉珍等5人今天在社福及衛環委員會中各有連署提出新冠肺炎（COVID-19）疫苗採購調閱專案小組運作要點草案版本，草案內容均有15個條文。其中，有12個條文相同，民進黨立委同意依國民黨立委版本通過；其餘3個條文，藍綠雙方僵持不下，經表決依民進黨立委版本通過。
新冠肺炎（COVID-19）疫苗採購調閱專案小組運作要點主要明定，小組由社福及衛環委員會全體委員組成，同時規範「會議須有委員1/3出席，方得開會；其決議，以出席委員過半數之同意行之。但在場出席委員不足3人者，不得議決。」
另外，疫苗調閱小組運作期間，自民國110年4月29 日至5月31日，但經小組決議得延長。小組會議召開時，得邀請被調閱文件的機關首長率同有關人員列席說明。
今天經表決依民進黨立委版本通過的條文，包括小組召集人由社福及衛環委員會召委1人擔任，處理小組會務並擔任會議主席；小組召集人由委員會委員推舉。
國民黨立委版本主張小組置召集人2人，輪流主持會議。但在民進黨立委人數優勢下，國民黨立委的提案未通過。國民黨立委徐志榮質疑，小組是國民黨提議成立，召集人由民進黨立委擔任，小組將形同虛設；民進黨立委洪申翰則表示，不同意徐志榮這樣的看法，不能說小組非由國民黨立委擔任召集人就是形同虛設。
主持今天會議的輪值召委陳玉珍於表決通過新冠肺炎（COVID-19）疫苗採購調閱專案小組運作要點後隨即宣布散會，還沒有進行推舉疫苗調閱小組召集人。不過，社福及衛環委員會這會期召委是陳瑩和陳玉珍，民進黨籍立委在委員會居多數，以及依據要點明定，民進黨團書記長羅致政說，小組召集人將由陳瑩擔任。
表決通過的條文，包括小組調閱文件的對象為衛福部及其所屬等相關機關，但經小組決議得增加調閱對象。小組調閱文件的範圍及相關事宜，須經小組決議。
國民黨團3月18日於社福及衛環委員會表決通過臨時提案，要求成立疫苗採購調閱專案小組；但民進黨團質疑程序瑕疵，3月22日提案更正議事錄，刪除3月18日通過的臨時提案，雙方爭執不休，朝野黨團3月24日達成共識，同意照案通過。
至於調閱小組成立時間，交由朝野協商之後決定。民進黨團4月27日和國民黨團溝通，同意於本週成立調閱小組；關於小組召集人、調閱小組運作規則和調閱內容則再討論。社福及衛環委員會今天處理成立疫苗採購調閱專案小組相關事宜。