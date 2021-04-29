高市總圖共構會館將完工 史哲：告訴大家投資高雄不孤單
高雄市圖書館總館共構會展文創會館將如期如質完工，承億酒店也將在年底試營運，打造Book_and_Bed 一座最富閱讀力的城市旅店，成為台灣首創總圖書館結合五星級文創國際文旅，高雄市副市長史哲今(29)日在臉書PO文建議大家一生一定要來這個文創商業與文化設施共構加成全台第一最美麗圖書館，並告訴大家投資高雄不孤單，他感謝共同執行並促成的合作夥伴。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-29 18:06:58
今天史哲也與承億文旅集團董事長戴俊郎進行了共構會議，針對即將進駐高雄市總圖二期文創會館的承億酒店的規劃方向展開對話，展現出「投資高雄不孤單」，公私協力的可能性。戴俊郎與團隊更分享酒店的設計與規劃，元素上運用了非常多屬於高雄歷史、生活的質材與元素。同時，也秉持其集團一貫的理念，要讓飯店，成為旅行的目的地。
史哲表示，即將進駐高雄市圖書館總館共構會展文創會館打造圖書館旅店的承億文旅集團戴俊郎董事長/創辦人帶領團隊，來與他討論年底即將試營運的承億酒店。未來，「承億酒店」將以書作為核心，並且在酒店的體驗過程中，以書為開展，讓書成為體驗的核心。
史哲也揭露，該酒店更將擁有全台唯一50公尺的高空透明無邊際泳池，可自24樓欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日。從9樓至頂樓、總計約1.4萬坪的旅館樓層，將斥資近10億元打造五星級規格飯店，預計將有234間多樣化客房、5間主題餐廳、3間戶外式景觀酒吧，以及高空健身房及SPA、酒藏圖書館、茶舖、書店等等。
史哲也提醒大家說，接下來的一年多，更有著許多重要的節慶、會展活動要在高雄登場，從國慶煙火、金音獎在高雄、臺灣燈會、台灣設計展、還有許多即將公布的、大家期待的活動。高雄即將迎接來自全台灣、全世界的友人們，他們要讓城市，成為旅行最美好的體驗。
最後，史哲指出，市總圖二期文創會館由高雄市政府與台灣人壽攜手，投資近40億，建設基地位於圖書總館南側，打造地下6樓、地上27樓的圖書館旅店。在台灣人壽營運50年期間，將帶來開發權利金、營運權利金、房屋稅、地上權地租、營利事業所得稅等，估計總累計近50億元效益。