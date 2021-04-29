犯民進黨天條！北市黨部高層子趙介佑涉毒 將被開除黨籍
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑因涉及詐欺及毒品防制條例，遭刑事局搜索、逮捕、訊後聲押，民進黨北市黨部29日下午臨時召開執委會，開鍘趙介佑黨籍。民進黨台北市黨部主委吳怡農表示，趙介佑這件事對民進黨名譽造成影響，已經提案給評委會，啟動調查程序，會中決議開除趙介佑黨籍。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-29 17:52:08｜2021-04-29 18:54:51
吳怡農表示，今天處理的是趙介佑言行，這件事對黨的名譽造成影響，也非常嚴重，可以看到少數人的言行、行為傷害大多數黨員長期以來的努力，今天十分嚴肅地看待這件事，提案給評委會，希望評委會啟動調查程序，做出最嚴厲（開除黨籍）處分，評委會決定受理案子，正式啟動調查程序，將照著黨規程序來走，盡快給社會一個交代。
民進黨北市黨部執行長趙心瑜表示，今北市民進黨市黨部召開執委會，會中決議開除趙介佑黨籍，並將此處份送到評委會，預計整個程序作業需3天時間。
行政院長蘇貞昌在2013年擔任民進黨主席曾提到，不容黑道染指民進黨，今天他出席勞動節活動時被問到此事，蘇貞昌說，過去他當民進黨主席時，確實有嚴予要求。蔡總統連任後在民進黨大會的第一個公開宣示，絕不容民進黨受到所謂貪腐或其他不法的侵蝕，所以蔡總統已經公開嚴正要求，相信對於任何民進黨員如有任何違法亂紀或傷害民進黨形象，黨部一定會嚴厲盡快處置。
民進黨發言人顏若芳表示，台北市黨部下午召開執委會並決議將趙介佑除名一案送交評議委員會，且評議委員會也立即受理立案調查，將儘速做出處分。顏若芳說，黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以嚴厲處分，絕不寬待，民進黨也會持續關注台北市黨部後續處置狀況，並適時向社會大眾說明。