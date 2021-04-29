桃機關場　華航客機喊Mayday轉降松山

自今（29）日上午起，桃園機場陸續傳出有多架航機發生鳥擊，桃園機場跑道多次暫時關閉。下午一架由大阪飛返桃園機場的華航CI153次A350客機，由於跑道關閉，盤旋數周後，因低油量緊急喊Mayday國際通用求救訊號，飛機臨時轉降松山機場。
記者張志康/綜合報導
2021-04-29 17:52:16
桃園機場表示，今日上午9時30分至下午16時30分止，陸續接獲塔台通報有6架航機發生鳥擊狀況，分別為CI6872、BR077、BR282、CI5706、BR131以及BR272，期間分別暫時關閉05L跑道5分鐘至15分鐘不等，並派員至現場巡視，並由清潔車輛協助清掃鳥屍，完成清掃及巡視確認後立即開放航機起降。
到下午15時49分許，分別有4架次航班轉降其他機場，分別為CI153轉降松山機場；CI872、CI5880、TGW 899轉降高雄機場。
桃機指出，侵入跑道的鳥類，依現場觀察初判為家燕及麻雀群（屬50公克以下小型鳥）聚集，疑因桃機近日雨勢影響、蟲餌出現所致，機場公司將持續加強驅鳥作業，並增加環場道路巡查頻率，以減少鳥類活動。
華航也證實，今日有三班載貨航班轉降其他機場，包括CI153大阪-桃園轉降松山，及CI782胡志明市-桃園、CI5880馬尼拉-桃園轉降高雄。其中，CI153班機因在空中等候時間較久，松山機場給予優先降落。三班載貨航班皆順利轉降，將待加油後返航。