學童視差問題大　醫師警告：頭暈、近視飆升跟著來

一名林姓小五男童，在小學三年級的時候右眼近視度數125度，視力0.6，左眼遠視50度，視力1.0，但是右眼近視度數不斷逐年增加，二年後右眼度數快速增加到350度，裸視視力僅有0.1，但左眼仍維持遠視，視力0.1，右眼點散瞳劑治療也不見成效，而且因為視差過大無法配戴有框眼鏡，導致男童常常用單眼看東西、非常痛苦。





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書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，隨著3C產品的普及，學童近視的比例逐年增加，年齡也逐漸下降，度數一旦控制不好，容易成為高度近視的危險群。而且醫師強調，當兩眼近視度數相差度200度以上，雙眼視覺焦點不易融合，立體感不好，會導致視覺不平衡容易頭暈。而且很容易出現學童歪著頭讀書寫字，加深不等視。





顏敏芳表示，矯正視力除了配戴眼鏡、使用散瞳劑外，還有角膜塑型鏡片，透過晚上配戴角膜塑型鏡片，矯正角膜弧度，達到矯正視力，控制度數增加的效果。





但顏敏芳也提醒，角膜塑型片對於想抑制近視度數增加、有雙眼不等視困擾、無法忍受散瞳劑畏光的副作用的近視者來說是另一項選擇，但所需費用較高。想要控制近視除了配合醫師治療外，也須調整用眼習慣，並避免長時間使用3 C 產品，造成度數飆升或雙眼不等視的情況發生，並注意睡眠充足，多從事戶外活動，才能常保眼睛的健康。



