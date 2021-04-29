台派喊制定台灣新憲　辜寬敏批政府都不聽、怒喊退民進黨

台灣新憲聯合陣線今發布最新民調，65%認為應以「台灣」為名加入聯合國，無黨籍立委林昶佐也有參加這場記者會。（圖/翻攝林昶佐臉書）
▲台灣新憲聯合陣線今發布最新民調，65%認為應以「台灣」為名加入聯合國，無黨籍立委林昶佐也有參加這場記者會。（圖/翻攝林昶佐臉書）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-29 18:25:36｜2021-04-29 18:52:23

全台逾100個團體共同發起成立的「台灣新憲聯合陣線」，今（29）下午舉行「台灣認同、國家正常發展與制憲議題」民調公布記者會。總統府資政辜寬敏、姚嘉文、吳榮義、無黨籍立委林昶佐等人出席，向國際社會與全國同胞說明聯合國2758號決議對台灣的重要性與國家正常化、制定新憲法訴求。台灣制憲基金會董事長辜寬敏在會後批民進黨，認為他們推動正常國家制憲訴求已經好幾年，「民進黨政府聽不到、也看不到，這樣我辭掉總統府資政，離開民進黨。」

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這場記者會上發布民調，78%民眾支持台灣成為正常國家，65%認為應以「台灣」為名加入聯合國，55%認為應制定新《憲法》。

辜寬敏致詞表示，他曾當面告訴日本前首相安倍晉三，「如果台灣變成中國一部分，日本會變成二等國家」，並問安倍是否贊成，安倍也握著他的手表示認同。他感慨，台灣的命運有許多困難，接連受清朝、日本、蔣家統治，正因久年受統治，成為台灣的弱點，以致國家、國民意識，和世界其他國家相去甚遠。

辜寬敏說，台灣要邁向正常國家，卻沒有屬於自己的《憲法》，國際社會多次以Taiwan稱呼我們，台灣政府自己對外發言卻曖昧不明，台灣制憲基金會所做的民調都顯示，近8成民支持台灣要作為正常國家。

無黨籍立委林昶佐表示，以「台灣」的名義加入聯合國，這是大家長期追求目標，中國在國際上常扭曲聯合國2758號決議、妄稱自己代表台灣，他持續要求外交部應持續澄清、回擊。他說，曾經有些同行的台灣訪團成員保守的認為，所提出的議題過於敏感。然而，隨著近幾年台灣在國際社會越來越關鍵、與各國關係越來越友好、緊密，許多過去他在國際會議提出的議題，無論是提升與他國往來的官方層級，或是針對聯合國2758決議文的國際論述戰，都已經成為正在實踐的事實，也希望政府穩紮穩打，別再陷入跟中國模糊不清的論述。

在記者會將結束時，辜寬敏突然站起來稱，他們長年推動正常國家制憲訴求，但民進黨政府、民進黨至今未表達任何意見，當前民調也明顯反應人民的心聲，「還是聽不到、看不到」，他要辭掉總統府資政，放棄民進黨員身分。

對此，總統府發言人張惇涵表示，他們充分了解辜寬敏資政長年的主張，也尊重他的決定。但總統府的立場一直是，修憲的過程當中，需要凝聚社會的最大共識，因此，仍然誠心希望辜資政能夠持續並肩一同努力。

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