東京新增確診病例破千　大阪日增44人死亡創新高

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日本放送協會（NHK）報導，東京今天新增1027例確診，上次單日新增破千例，已是約3個月前的1月28日。今天新增病例數也比上週四多了166例，連續29天新增病例數高於上週同一天。
報導指出，東京過去在第三波疫情單日新增病例數破千後，確診人數就開始急速增加。東京首次單日新增破千例是去年12月31日的1353例，僅7天後的今年1月7日就飆到單日新增2520例的最高紀錄，整個1月確診病例超過4萬例。
現在東京都內變異病毒株正在擴散，防疫專家警告，有可能會出現比第3波疫情更嚴重的疫情急速擴散情形。
另外，大阪府今天新增1171例確診，單日死亡人數是創新高的44人。大阪累計確診8萬144例、死亡1448人。
京都府今天新增136例，連續12天超過100例，累計1萬2388例確診；兵庫縣新增534例，累計3萬1171例。
目前正實施緊急事態宣言前一階段「防止蔓延等重點措施」的愛知縣，今天則新增431例，與1月7日的新增病例數並列最高紀錄，縣內累計確診3萬3192例。
鑒於武漢肺炎疫情嚴峻，日本政府防疫分科會會長尾身茂昨天在眾議院厚生勞動委員會答詢時表示，對於即將在今年夏天登場的東京奧運與帕運，感染狀況與醫療資源緊迫狀況是最為重要的考量因素，現在是應認真討論舉辦東奧相關事務的時期。
至於若奧運期間疫情爆發，是否會擔心因為政治因素無法發布緊急事態宣言，對此尾身回應，到那時再判斷就已經太遲了，東京奧運暨帕運組織委員會等相關單位現在就應該好好思考、討論各種狀況，例如疫情等級與醫療資源情形等。（編輯：陳政一）1100429