NOW著地球聊／安妞！中國商品置入韓劇　引爆文化大戰

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韓國近幾年在文化產業上的成長與表現都備受國際社會肯定，形成的「韓流」席捲全球，不少人一定都看過熱門的韓劇、韓綜或聽過韓國歌手的作品，也帶動韓劇中置入的紅蔘、炸雞、化妝品等商品的銷量。然而近期，韓劇因為頻繁置入中國商品、電商而引起許多觀眾的不滿。
韓劇中出現中國商品並不是第一次，早在去年熱播的《愛的迫降》中就出現中國電商平台「京東」的廣告；2020年tvN播出的連續劇《女神降臨》則出現大量的中國商品置入，包括便利商店的廣告、京東看板，角色在便利商店吃韓國根本沒有賣的「自嗨鍋」招致韓國網友怒批「根本在看『中國降臨』！」；近期即將完結的《黑道律師文森佐》出現了「自嗨鍋」品牌的韓式拌飯，也讓不少韓國網友回想到早前中國為四川泡菜申請「國際標準認證」所引發的「中韓泡菜大戰」。
韓食的飲食文化藉由「韓流」推廣到世界各地，韓劇中出現「中國品牌」的韓食令韓國民眾擔憂，「韓流」建立的強大文化輸出力量，可能被中國資本搭上順風車。最終怨氣在《朝鮮驅魔師》開播後一次爆發，這部斥資8億台幣打造的歷史科幻劇播出僅2集就被「腰斬」下架。
《朝鮮驅魔師》劇中出現皮蛋、月餅，劇情上又暗示朝鮮太祖（李成桂）、太宗（李芳遠）與「西域惡魔」相關，加上又有太宗受到蠱惑屠殺百姓的劇情，讓韓國網友批評「扭曲歷史」並在青瓦台請願網站上發起連署，短短幾日就達到20萬門檻；誠信女子大學教授徐敬德認為，韓劇在世界中流行，劇集理應起介紹及宣傳韓國文化和歷史的作用，不能讓海外觀眾看到歪曲的歷史。
韓國網友還發現，編劇朴繼玉過去不少作品有「辱韓親中」的嫌疑，包括他上一部熱播的作品《哲仁王后》也是改編自中國網劇《太子妃升職記》，情節上甚至有譏笑「朝鮮王朝實錄」的內容。韓國民眾對「韓劇親中」的怒火甚至燒到出演《哲仁王后》的申惠善。
呼應「東北工程」、扭曲歷史等爭議瞬間延燒，雖然電視台SBS發表聲明致歉，但20多個廣告主、3家製作支援公司還是宣布撤資。原本提供場所贊助的聞慶市、羅州市也發表聲明不願繼續合作。參演個演員們，包括張東潤、李侑菲等主演以及導演申景秀都出面道歉。
本集「NOW著地球聊」Podcast，將會從韓劇觀影經驗開始討論，「韓流」的主角之一「韓劇」對韓國人來說的意義，為何韓國民眾看到中國商品會那麼憤怒？以及什麼是「東北工程」，它到底研究出了什麼讓韓國人這麼反感？
週六（1）晚間6點Podcast平台搶先更新；7點YouTube首播「NOW著地球聊」第4集！