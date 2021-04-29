泰國第三波疫情嚴峻　入境旅客隔離期恢復14天

泰國疫情/龍仔厝府（Samut Sakhon）
▲泰國近期再度爆發新冠肺炎疫情，入境隔離期自5月1日起恢復14天。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-04-29 19:05:34

（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）原先入境泰國隔離期自4月起縮短為10天或7天，但第三波武漢肺炎疫情來勢洶洶，泰國今天決定從5月1日起，入境旅客不管是否接種過疫苗，隔離期都恢復為14天。

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泰國政府重振經濟，從2月底開始為國民施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，並研擬逐步解除入境限制。

從4月1日起，能提出完整接種疫苗證明的旅客入境泰國隔離期從14天縮短為7天；沒接種疫苗、只接種1劑或第2劑接種時間距離入境時間在14天以內的旅客，入境泰國須隔離10天。

不過泰國4月初爆發第三波疫情，且情勢比前兩波都還嚴峻，泰國政府已關閉了全國的酒吧和夜店，並要求學校改採線上教學，眼看疫情沒有緩解跡象，第三波疫情爆發點的曼谷從26日起關閉31類商業和公共場所14天。

泰國疫情指揮中心今天會議更決定，從5月1日起，不管是否打過疫苗的旅客入境泰國，隔離期都恢復為14天。

外交部副發言人納塔帕努（Natapanu Nopakun）在會後記者會解釋，旅客入境許可（COE）的核發時間在5月1日前而入境泰國時間在5月6日前者，隔離期仍為7天或10天，而入境許可核發時間在5月1日後者，隔離期就恢復為14天。

而最高風險感染區域包括曼谷、春武里府（Chonburi）、清邁（Chiangmai）、暖武里府（Nonthaburi）、巴吞他尼府（Pathum Thani）以及北欖府（Samut Prakan）從5月1日起禁止舉行超過20人的聚會，且所有餐廳禁止內用。

泰國疫情指揮中心今天宣布新增1871例確診病例，累計達6萬3570例，其中188人死亡、3萬5394人康復出院、2萬7988人住院治療中。

泰國政府4月4日宣布新增71起在曼谷及周邊多個府娛樂場所確診病例，隨後疫情往全國擴散，確診人數持續攀升，單日新增確診數從11日開始到13日連續3天超過900例，14日到21日每天新增確診數超過1000例，22日開始到28日每天確診超過2000例。（編輯：林憬屏）1100429

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