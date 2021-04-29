諾富特飯店員工確診！前台大醫「頭皮發麻」：這關難過了

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對此，前台大感染科醫師林氏璧也認為，「身為防疫旅館的主管，職業是可能接觸新冠病毒的高風險族群，出現呼吸道症狀去看診所多次，卻沒有送檢新冠，我不確定這是診所醫師沒有好好詢問TOCC的問題，還是醫師有問，但案1120本身沒有告知，不論如何，這是不應該發生的，這螺絲鬆了」。
林氏璧也指出，雖然還無法完全確定，但他覺得答案應該是出來了，華航機師近日這些案例應多半是本土感染，「是防疫旅館群聚感染」，也許不是全部，但大部份可能是，這應該是最合理的解釋，也是要去積極調查的。
林氏璧分析，不知道彼此間是如何傳染的，不一定是人傳人，中間也可能又是環境感染或間接接觸傳染惹禍，而目前全部員工都會做採檢，環境採檢也做了；這些可能相關案例的病毒定序就非常重要，可釐清是否為同個群聚。
最後林氏璧直坦言，「這關難過了，我好久沒有頭皮發麻了」，這可能是一次不下於部桃的危機，又是整個北部要繃緊神經的時候了，但他仍老話一句勸告大家，口罩戴好戴滿、酒精乾洗手囤好囤滿，避免群聚。（編輯：潘毅）
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