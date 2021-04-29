諾富特飯店員工確診！前台大醫「頭皮發麻」：這關難過了

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午親自坐鎮諾富特飯店，向飯店內居家檢疫的機組人員廣播要求移至集中檢疫所。（圖／記者李春台翻攝）
▲華航機師染疫事件持續擴大，桃園諾富特飯店也被要求全棟淨空消毒。（圖／記者李春台翻攝）

編輯中心/綜合報導

2021-04-29 19:47:17

華航機師染疫事件持續擴大，截至今（29）日為止，中央流行疫情指揮中心已經宣布已有9名機師、4名機師家人確診之外，更有防疫旅館員工確診（案1120），桃園諾富特飯店也被要求全棟淨空消毒。對此，前台大醫師林氏璧則感嘆「這關難過了，我好久沒有頭皮發麻了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心今（29）日指出，諾富特飯店一名40歲員工（案1120）昨（28）日晚間確診新冠肺炎（COVID-19），近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套，目前正住院治療中，為了限制疫情傳播，因此清空飯店。

對此，前台大感染科醫師林氏璧也認為，「身為防疫旅館的主管，職業是可能接觸新冠病毒的高風險族群，出現呼吸道症狀去看診所多次，卻沒有送檢新冠，我不確定這是診所醫師沒有好好詢問TOCC的問題，還是醫師有問，但案1120本身沒有告知，不論如何，這是不應該發生的，這螺絲鬆了」。

▲前台大醫林氏壁分析此次桃園諾富特飯店群聚事件。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書）
▲前台大醫林氏壁分析此次桃園諾富特飯店群聚事件。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書）
林氏璧也指出，雖然還無法完全確定，但他覺得答案應該是出來了，華航機師近日這些案例應多半是本土感染，「是防疫旅館群聚感染」，也許不是全部，但大部份可能是，這應該是最合理的解釋，也是要去積極調查的。

林氏璧分析，不知道彼此間是如何傳染的，不一定是人傳人，中間也可能又是環境感染或間接接觸傳染惹禍，而目前全部員工都會做採檢，環境採檢也做了；這些可能相關案例的病毒定序就非常重要，可釐清是否為同個群聚。

▲華航機師染疫事件關係圖。（圖／NOWnews製表）
▲華航機師染疫事件關係圖。（圖／NOWnews製表）
最後林氏璧直坦言，「這關難過了，我好久沒有頭皮發麻了」，這可能是一次不下於部桃的危機，又是整個北部要繃緊神經的時候了，但他仍老話一句勸告大家，口罩戴好戴滿、酒精乾洗手囤好囤滿，避免群聚。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
0%100%
2021-04-29-2021-05-02

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
41.63%58.37%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
27.27%72.73%
2021-04-28-2021-04-30

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
46.79%53.21%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀