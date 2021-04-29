重量級民代涉關說松山分局之亂？北市警局長：絕無此事

台北市警局松山分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入，不但砸毀電腦沒送辦，再爆出監視器影像遭人為刪除，甚至傳出有重量級藍綠市議員施壓關說等情事。台北市警局長陳嘉昌今（29）日晚間親自召開記者會說明，強調絕無受到上級與民代施壓或關說等情事，也強調願意交出手機鑑識與測謊。

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