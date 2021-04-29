重量級民代涉關說松山分局之亂？北市警局長：絕無此事
台北市警局松山分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入，不但砸毀電腦沒送辦，再爆出監視器影像遭人為刪除，甚至傳出有重量級藍綠市議員施壓關說等情事。台北市警局長陳嘉昌今（29）日晚間親自召開記者會說明，強調絕無受到上級與民代施壓或關說等情事，也強調願意交出手機鑑識與測謊。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-29 20:33:04｜2021-04-29 20:35:01
陳嘉昌表示，4月16日松山分局楊姓教官酒後言行失當，引發10名民眾衝入派出所，警察局已追究相關失職人等，分局長、正副所長均已調離主管職務接受調查，因為格式化出錯的可能性小，所以從嚴偵辦，正副所長涉有煙滅證據及縱放人犯之嫌，已在27日函送台北地檢署偵辦。
針對遭刪除的96秒影片，陳嘉昌表示，現在是公開透明社會，沒什麼不能公開，錄影帶現在不公開，將來也會公開，經過還原檢視，他看過影片內容，沒有什麼不能公開的，但是因為全案已經進入地檢署司法偵辦，所以無法提供現場觀看。
對於事發當時為何沒有將闖入派出所的嫌犯送辦？陳嘉昌指出，檢視影帶當時闖入的1名嫌犯身上有酒味，在拋打鐵椅子時打到電腦螢幕，導致螢幕掉落地上，但是事發當時所長沒有看到，只知道他有咆哮，讓他離開沒辦法用現行犯逮補。
針對外傳有藍綠的重量級市議員施壓關說此事，陳嘉昌表示，不論是他、分局長、所長等幹部絕無遭受施壓或包庇等情事，因為這件事讓民意代表也受到波及，所以身為警察局長有責任出來說明。他也願意將手機送交鑑識，查案偵辦若需要測謊，他也接受，全力配合檢方偵辦，盼大家不要再以訛傳訛。