2021東南亞新聞自由指數綜觀！馬來西亞退步最多

無國界記者組織（Reporter Without Borders）21日發表

，稱亞太地區正遭受審查制度和假新聞病毒攻擊。根據報告顯示，台灣名列第43 ，與去年排名持平，位居亞洲第2，而綜觀東南亞諸國，則多有退步的趨勢。

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報告指出，越南政府過去一年強化了對社群媒體的控制，並在第十三屆全國代表大會前夕針對一系列獨立記者展開追捕，綜合排名僅比中國高兩名，為東南亞諸國墊底，落在175名。





根據報告顯示，137名的泰國、138名的菲律賓、113名的印尼和144名的柬埔寨都在疫情爆發之初，嚴格制裁來自新聞媒體的批評，並以「打擊假新聞」為藉口祭出數年牢獄之災的重罰。這些國家中除了印尼排名進步6名以外，其他皆退步或持平。





落在119名的馬來西亞相比去年退步18名，是所有國家中跌幅最大的。報告特別指出，馬來西亞政府自去年3月組成新聯合政府後，便祭出「打擊假新聞」的法令，並展現企圖完全掌控資訊報導的野心，直接壓縮新聞自由。





排名160名的新加坡則早在兩年前就推出打假法令，允許政府針對任何被視為假消息的內容進行「糾正」，並對相關負責人採取法律行動。





至於今年2月爆發政變的緬甸排名則落在140名，報告指出，民選領袖翁山蘇姬去年4月疫情爆發後仗著「打擊假新聞」突然封鎖221個網站，其中包括許多主要新聞網站，而過去一年民選政府也對試圖報導種族衝突的記者不停騷擾，致使排名退後。





報告也指出，政變爆發後緬甸的新聞自由急遽惡化，軍方重啟軍政府時代嚴峻的媒體控制，包括關閉媒體、大規模搜捕記者、新聞事前審查等，讓無國界記者組織直指「宛若回到10年前」。



