震怒！警政署長陳家欽要北市警局長交手機、接受測謊

台北市松山分局黑衣人案愈演愈烈，外界質疑該案有外力介入或民代關說，警政署長陳家欽今（29）日下午約見台北市警察局長陳嘉昌，除要求陳即刻查明全案並主動說明、釋疑外，為積極澄清，陳應主動交出手機、調閱通聯，必要時接受測謊，以昭公信。
記者張志康/綜合報導
2021-04-29 20:03:37｜2021-04-29 20:04:26
警政署也發布新聞指出，臺北市政府警察局發生松山分局所長、副所長疏縱人犯、湮滅證據乙案，膽大妄為，傷害全體警察長期努力所建立的執法威信及形象，陳家欽指示督察室查扣相關人員的手機等證物送刑事警察局鑑識，並調閱相關通聯，還原真相，如有其他同仁涉案一定嚴辦到底，絕對不寬貸；另已要求臺北市政府警察局陳嘉昌局長全力督促所屬整飭官箴，絕對不容許有黑道掛勾情事。
另外，陳家欽今日下午約見陳嘉昌，要求其應即刻查明全案並主動說明、釋疑，勿令外界持續對案情不當臆測，且讓基層同仁揹負遭受關說的指責與污名，打擊基層員警士氣。
同時，陳家欽並要求陳嘉昌自己應交出手機讓刑事警察局鑑識還原並調閱通聯，必要時自願接受測謊，才能導正視聽、杜絕臆測、以昭公信。
另外，除松山分局一案，警政署也針對近日的幾件攸關警紀的事件主動說明。其中，刑事警察局偵辦趙民之子涉嫌販毒、電信詐欺等罪，警政署指出，該案原係刑事警察局鎖定掃蕩之對象，警政署秉持掃蕩幫派除惡務盡，要求各縣市警察局貫徹執行，展現政府維護治安決心。
另外，立法委員邱顯智今日發文，指北投分局涉及與北聯幫關係緊密，警政署指出，經查該張照片為趙介佑於107年4月10日發布於個人臉書，經查該男子為洪某於107年3月30日因毒品案遭查獲入監服刑，警政署已成立專案小組調查臺北市政府警察局北投分局借提人犯有無違失情事，如有違法情節一律究責嚴辦。