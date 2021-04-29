史上新高！富邦金每股配發4元股利　股息殖利率4.67%

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也因為去年富邦金稅後淨利創下歷史新高達902.72億元，亮眼的獲利表現也反映在股利政策，現金股利從去年的每股新台幣2元提高到每股新台幣3元。這次配發現金股利來源為富邦金控各主要子公司，包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券等，這也是自2018年以來富邦人壽首度獲利上繳金控，擬上繳金控新台幣74.4億元，約占富邦人壽2020年淨利的12.2%。
除了現金股利外，富邦金這次同時配發股票股利1元，這是富邦金控時隔9年以來再次配發股票股利。富邦金指出，發放股票股利雖然短期會造成輕微的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利的組合可望提供股東更好的實質收益。這次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時免繳納台灣所得稅。
此外，富邦金也成功公開收購日盛金，不但創下國內首樁「金金併」的里程碑，亦是首家適用金管會非合意併購資本計提優惠的金控業者，而對於日盛銀行工會提出的員工權益訴求，富邦金也回應，雖然3月30日交割後雖已取得日盛金已發行普通股股份總數53.84%，目前尚未取得日盛金控實質經營權及掌握日盛金暨轄下各子公司的實際運作情況，但為創造勞資和諧環境，富邦金樂意與日盛銀行工會代表見面，期盼了解日盛銀行工會各項訴求，傾聽日盛員工心聲，並擬於近期組成協商團隊，在尊重日盛銀行公司治理架構下，和日盛銀行共同積極與工會協商。
富邦金強調，歷來曾有多次成功且平順的整併經驗，在整併後也成功發揮整合綜效，目前公司內許多高階主管、員工都是於不同整合階段加入的成員，富邦也期盼日盛員工加入富邦大家庭，共同參與公司未來成長，也樂意與日盛銀行工會代表見面，回應工會的各項主張，共創勞資和諧環境。