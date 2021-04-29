營造無菸環境　新北電子煙自治條例議會三讀通過

電子煙頻傳危害健康甚至致死的案件，為此新北市政府衛生局擬定「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」，已於今（29）日經市議會三讀通過；新北市長侯友宜表示，近來電子煙逐漸在校園氾濫，新北市在議會支持下，營造全市無菸清新環境。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-29 21:30:25
侯友宜強調，電子煙不屬於菸害防制法所定義的「菸品」，且可能含有毒物質，具爆炸危險性，且電子煙填充液五顏六色，誆稱具有水果、咖啡、香氣等多種口味，易讓學子誤以為是在追求流行，在不知不覺中成癮；希望透過電子煙及加熱式菸具管理自治條例立法，維護兒童、青少年及國民健康。
衛生局長陳潤秋指出，109年查緝130件電子煙油，其中68件檢驗檢出含尼古丁，不合格率為52%，含有尼古丁之電子煙油涉屬禁藥，已依違反藥事法第82及83條規定全數移送檢警調偵辦；依據衛福部國民健康署調查，全國103年至108年青少年吸食電子煙比率，國中生由1.98%上升至2.5%，高中職生則由2.1%上升至5.6%。
陳潤秋說，為弭補現行法令不足，新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例草案全文共12條，明定新北市禁菸場所全面禁止吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具，並針對供應未滿18歲電子煙或加熱式菸具及其零組件、可供其使用之物品等菸害防制法未規定事項訂定罰則；未來法定禁菸場所及新北市公告1萬3,891處禁菸場所，將禁止電子煙及加熱式菸具。