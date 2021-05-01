今日來講股／台股頻創新高　專家：留意獲利賣壓

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台新投顧副總經理黃文清分析，本周台股盤勢之所以能夠頻創歷史新高，最主要原因是來自市場對於財報利多的預期，從類股的表現可以明顯看得出來，電子、非電子都有相當多的題材性發揮，不論是在反映美股財報的正面利多，還台股第1季獲利成長，還有半導體的缺貨潮、原物料漲價潮，不論科技類股或原物料族群，基本上公布的獲利都明顯優於預期，也讓這波行情明顯推升到近17800點位置。
像聯發科的法說會，就帶動了聯發科股價上強勢的表現，由於第1季的獲利表現相當的亮眼，對未來股利也有提高出現，這使得市場對聯發科的基本面及未來優勢相當有信心，股價上面也強勢表現。
至於其他像是原物料族群，黃文清說，不管是在鋼鐵，或者是在水泥，乃至於紡纖、塑膠、造紙類，航運的部分也受到報價上揚激勵，因此相關原物料族群也是在本周盤勢當中，成為推動大盤創歷史新高的要角。
不過，黃文清也觀察到在類股輪動的過程當中，從4月29日盤勢也發現確實有些資金往電子移動的一個現象，亦看到原物料族群似乎有一些獲利回吐賣壓，因此在操作上要特別留意，當類股輪動過速，甚至在成交量爆增的過程當中，融資餘額持續的增加，基本上都代表短線上籌碼相對較為凌亂一些。
在法人動向部分，黃文清認為這波外資回流速度並不是非常快，主要還是在投信減碼過程當中，實際上也看到投信有換股動作，畢竟臨界到所謂季報公布的過程當中，很可能法人操作會更頻繁，在換股過程當中，他們會汰弱擇強，對於基本面檢視過程也更嚴謹。
至於本周新台幣又強升回到27字頭，黃文清認為從去年下半年以來，整個新台幣升值過程中，並沒有真正影響到企業獲利，這次漲價題材主要集中在上市半導體族群，他們的毛利率競爭優勢遠遠大過於匯率的影響。
最後，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。