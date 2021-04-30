藍營要求謝長廷回台備詢　駐日代表處驚傳台籍工讀生確診

國民黨立院黨團昨（29）日要求駐日代表謝長廷5月24日赴立院外交及國防委員會進行報告與列席備詢，但是

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外交部指出，駐日本代表處1名工讀生於29日確診新冠肺炎，是駐處首位確診人員，目前已經居家隔離中，現已退燒，健康狀況穩定。駐日本代表處隨即啓動緊急應變計畫，已立即進行館舍消毒，同時要求與該員密切接觸者居家隔離，並向當地保健機關申請PCR檢驗。





外交部表示，近幾個月來新冠肺炎變種病毒使得日本疫情更加嚴峻，日本政府已自本月25日起宣佈第三次緊急事態宣言。駐處已因應緊急事態宣言持續加強分組、分流彈性辦公。另在領務服務方面，除持續實施預約制申辦的作法外，也鼓勵民眾盡量改以郵寄方式申請辦理領務案件。有需要協助的我國僑胞及留學生可先電話聯繫駐處，以利安排服務。





外交部重申，將持續督導駐外館處的防疫作為，要求做好各項防範措施，並隨時與駐外各單位保持密切聯繫，掌握當地疫情發展，採取必要的防護措施，以確保同仁及眷屬的健康安全。





國民黨立院黨團要求謝長廷昨日赴立院外交及國防委員會進行「台日外交關係之發展與未來展望」報告與列席備詢，且不接受視訊備詢，要求謝長廷循「外交泡泡」方式返台。但是謝長廷缺席立院備詢，讓委員會只開5分鐘就散會，國民黨譴責謝藐視國會，要求5月24日一定要列席立院報告。依據防疫檢疫規定，謝長廷最晚必須於5月2日前返台。









