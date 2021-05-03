今日來講股／台股萬八可期　專家籲勿過度追高可多元布局

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雖然財報利多有機會持續到這周，在未來5月中之前上市櫃公司公布獲利前，尤其看到過去美股財報狀況，乃至台股一些重量級法說會，包括上周聯發科或聯電，實際上都釋出半導體缺貨及漲價正面的題材，甚至在聯發科部分，因為市占率頻頻打敗高通的情況之下，看到它的股價配合它提高它的股利的動作，有相當激勵的效果，因此未來除台積電之外，再多一個「護國神山」聯發科是可期待，但在操作策略上，黃文清建議還是要密切注意營收及獲利的公布。
黃文清分析看到這一波漲多的族群，如果它的一個基本面跟它的股價有些距離，即便獲利的成長、在股價也有合理的反映，還是要留意短線追高風險增加，建議以「趨勢性」的操作為最主要依據，一方面第2季淡季不淡的一個族群，不管是在半導體缺貨，乃至於記憶體矽晶圓相關的，這其實都是現階段仍相當強勢的類股。
唯一必須要留意的是，這波的大盤從3月中下旬一路一來的推升，尤其看到成交量不斷放大，融資餘額持續的增加，這其實是對未來整個行情或是籌碼面陷入凌亂的關鍵點，畢竟市場過度的熱絡或是過度熱觀的追捧之下，也看到有些類股其實也面臨獲利回吐賣壓。
黃文清認為在這段時間大盤指數已開始出現一些高檔震盪，當然，短線上還是維持一個強勢多頭格局，所謂萬八是可以有機會在5月上半旬，尤其在本周看得到，但是畢竟指數高點現在看起來這空間是開始逐步壓縮，因此在季報利多逐步反映過後，包括4月份的營收的一個狀況反映過後，整個指數在類股上面，可能就會開始陷入震盪整理。
因此，從操作角度來看，他建議不要過度追高，尤其是在高角度的類股上面，一旦它出現爆量中長黑，應該稍微審視一下基本面狀況跟籌碼面，因為漲多之後拉回可能性增加，在操作上回到一個更紮實、更基本面的一個選擇，包括像是高股息高殖利率的族群，因為從過去歷史經驗可以看到，3至5月份現在看起來陸陸續續公布的這些上市櫃公司股息，今年有機會創歷史新高，以殖利率的挑選，搭配一個基本面選擇可能是更好更安全的方式。
比較需要留意的是，在資金輪動的過程當中，也看到原物料族群在這段時間可以說掌握主流中的主流，但不可諱言，4月29日盤勢資金有稍微有轉往電子股狀這樣狀況的移動。因此，黃文清提及在原物料的族群，還是有漲價題材發揮，只是若營收、獲利成長無法適度反映的話，基本上在類股選擇上要更加留意，建議還是適度把資金轉往一些部分成長性的電子股，均勻配置你的操作資產，這可能是一個比較安全合理的方式。
同時，在看到所謂非電子與電子這邊的資金排擠效應出現的時候，他建議操作策略上應該要多元布局，從而選擇一方面接下來還沒公布財報，而它的財報會優於預期，甚至在5月10日之前所公布的4月營收能夠成長的這些公司，這原則上還是在部分包括電子類股裡面的矽晶圓或者是半導體族群IC設計，乃至於所謂記憶體。至於在原物料族群，畢竟這一波確實漲太多，漲非常多的情況之下，操作上用逢低承接策略，可能會是比較安全的策略。
最後，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。