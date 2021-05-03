今日來講股／台股萬八可期　專家籲勿過度追高可多元布局

▲美國3月非農業就業人數成長幅度優於預期，帶動美股在清明連假期間走高，而台北股市開盤也大漲近百點，最高來到10802點，站上10802點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股上周一度站上17700點，展望本周盤勢，專家認為短線還是維持強勢多頭格局，並有機會看到萬八，但建議過度追高，因為漲多之後拉回可能性也增加。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-05-03 08:30:00

台股上周盤中再創新高，一度衝上17709.23點。展望本周盤勢，專家認為指數在這段時間已開始出現一些高檔震盪，雖然短線上還是維持一個強勢多頭格局，萬八有機會在5月上半旬，尤其在本周看得到，但是畢竟指數已在高點，再往上空間也逐步壓縮。因此在季報及4月營收利多逐步反映過後，指數可能開始陷入震盪整理，漲多之後拉回可能性增加，選股更要精挑細選，並以基本面為依歸，不要過度追高，可採多元布局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台新投顧副總經理黃文清指出，走到5月第1周，過去的歷史經驗告訴我們，5月其實是上漲機率開始往下滑的一個很重要時間點，一方面是繳稅旺季需求，再來這波上漲到目前為止，各類股漲幅都相當大，也看到高檔頻頻出現爆量獲利了結賣壓，因此本周操作策略上，建議即使這盤勢仍然有機會創新高，選股更要精挑細選，仍要以基本面為依歸。

雖然財報利多有機會持續到這周，在未來5月中之前上市櫃公司公布獲利前，尤其看到過去美股財報狀況，乃至台股一些重量級法說會，包括上周聯發科或聯電，實際上都釋出半導體缺貨及漲價正面的題材，甚至在聯發科部分，因為市占率頻頻打敗高通的情況之下，看到它的股價配合它提高它的股利的動作，有相當激勵的效果，因此未來除台積電之外，再多一個「護國神山」聯發科是可期待，但在操作策略上，黃文清建議還是要密切注意營收及獲利的公布。

黃文清分析看到這一波漲多的族群，如果它的一個基本面跟它的股價有些距離，即便獲利的成長、在股價也有合理的反映，還是要留意短線追高風險增加，建議以「趨勢性」的操作為最主要依據，一方面第2季淡季不淡的一個族群，不管是在半導體缺貨，乃至於記憶體矽晶圓相關的，這其實都是現階段仍相當強勢的類股。

唯一必須要留意的是，這波的大盤從3月中下旬一路一來的推升，尤其看到成交量不斷放大，融資餘額持續的增加，這其實是對未來整個行情或是籌碼面陷入凌亂的關鍵點，畢竟市場過度的熱絡或是過度熱觀的追捧之下，也看到有些類股其實也面臨獲利回吐賣壓。

黃文清認為在這段時間大盤指數已開始出現一些高檔震盪，當然，短線上還是維持一個強勢多頭格局，所謂萬八是可以有機會在5月上半旬，尤其在本周看得到，但是畢竟指數高點現在看起來這空間是開始逐步壓縮，因此在季報利多逐步反映過後，包括4月份的營收的一個狀況反映過後，整個指數在類股上面，可能就會開始陷入震盪整理。

因此，從操作角度來看，他建議不要過度追高，尤其是在高角度的類股上面，一旦它出現爆量中長黑，應該稍微審視一下基本面狀況跟籌碼面，因為漲多之後拉回可能性增加，在操作上回到一個更紮實、更基本面的一個選擇，包括像是高股息高殖利率的族群，因為從過去歷史經驗可以看到，3至5月份現在看起來陸陸續續公布的這些上市櫃公司股息，今年有機會創歷史新高，以殖利率的挑選，搭配一個基本面選擇可能是更好更安全的方式。

比較需要留意的是，在資金輪動的過程當中，也看到原物料族群在這段時間可以說掌握主流中的主流，但不可諱言，4月29日盤勢資金有稍微有轉往電子股狀這樣狀況的移動。因此，黃文清提及在原物料的族群，還是有漲價題材發揮，只是若營收、獲利成長無法適度反映的話，基本上在類股選擇上要更加留意，建議還是適度把資金轉往一些部分成長性的電子股，均勻配置你的操作資產，這可能是一個比較安全合理的方式。

同時，在看到所謂非電子與電子這邊的資金排擠效應出現的時候，他建議操作策略上應該要多元布局，從而選擇一方面接下來還沒公布財報，而它的財報會優於預期，甚至在5月10日之前所公布的4月營收能夠成長的這些公司，這原則上還是在部分包括電子類股裡面的矽晶圓或者是半導體族群IC設計，乃至於所謂記憶體。至於在原物料族群，畢竟這一波確實漲太多，漲非常多的情況之下，操作上用逢低承接策略，可能會是比較安全的策略。

最後，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
36.22%63.78%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
89.86%10.14%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀