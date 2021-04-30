百貨瘋空戰／線上賣跑車秒殺！頂級商場強攻時尚高端客

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去年受疫情影響，實體商場一度人潮銳減，各大百貨積極優化線上電商平台的功能，也有許多百貨瘋直播，而微風集團除了找來旗下藝人助陣拍影片搞直播外，也計畫推出BREEZEONLINE微風線上精品電商平台。微風線上精品副總經理彭劍平指出，其實原本就有規劃推電商平台，但疫情的爆發等於加快速度成立。
彭劍平表示，集團董事長廖鎮漢早在2015年，就計畫發展「微風生態圈」，其中4S為主要策略架構：「Super connect（數位連結）」、「Super fast（快速）」、「Super pricey （產品獨特性）」、「Super price competitive （價格競爭力）」，因此開始推出微風APP、培養自家數位人才，而廖鎮漢2019年年初也喊出當年為微風「超零售生態圈」。
微風原本計畫要推出的BREEZEONLINE，早在4、5年前就已經提出，但去年遇上疫情，5月便決定加速發展，因此籌備僅5個月就正式於11月上線。以微風擅長的精品時尚服飾、高端珠寶或手錶腕表為主，客層較實體店面降低5到10歲，鎖定25到45歲的年輕潮流Z世代。
合作品牌部分，除了有經典品牌如BALLY、TODS之外，也帶進一些高端街頭潮流設計師品牌，如ALEXANDER WANG、Off-White。選品上包含經典、長年不敗款，當季、限量或是聯名商品也多著墨，像是英國時尚品牌Stella McCartney與奈良美智的聯名商品就網路獨家販售。
微風線上精品開站票房口碑兼具 歌手、KOL全來站台
「我們希望找出商品獨特性，框架在精品的氛圍裏面，讓平台很有競爭性。」彭劍平指出，雖然是線上電商平台開幕，但去年11月19日開站時，浩浩蕩蕩舉辦線下有如時尚大秀的嘉年華派對，除了請來人氣歌手演唱、模特兒走秀，也推抽獎、送購物金，再加上第一天有精品優惠與滿額送中衛限定口罩，都讓聲量推到極致。
再加上200多位KOL網紅、微風經紀藝人、微風直播主分享，讓BREEZEONLINE開站當天最高流量就衝破120萬人，第一天4小時成交金額破千萬元、首4日業績更是超過5千萬，成績超乎預期。
彭劍平分析，除了因為疫情不能出國，大家悶壞了狂血拚外，BREEZEONLINE精品的完整性是勝出主因，因為不像其他平台精品大多是平行輸入或以過季商品為主，在這個平台找得到最新、最潮流、最限量與聯名的話題商品，但他也坦言，要一次集結那麼多品牌很不容易，所幸多年與精品品牌交手，也看好電商趨勢與網站風格，因此總能端出獨家品項與優惠。
微風線上精品顛覆想像賣豪宅 限量色跑車開賣秒殺
實體百貨串接線上線下，不是只有開線上平台而已，在會員點數方面，微風也有生日禮各項優惠，線上線下的點數累積同步互通，希望讓實體效應延伸到線上，再從線上平台延伸到全球跨境物流，將眼光從台灣放眼到全球商機去。
「沒有不可能」似乎成為BREEZEONLINE的形容詞。他們賣全台最難訂的旅宿，如爆紅的南投「牛眠 埔里」、賣超搶手的豪華露營「勤美學」，還曾賣跑車New Jaguar F-TYPE「蘇連多黃」獨家開賣。
彭劍平指出，「線上賣跑車且還是限量色，那時全台只有3輛，開賣沒多久就秒殺。」近來更攜手代銷公司「創意家」賣起豪宅建案，包括「華山川」、「冠德羅斯福」、「吉美大安花園」，每坪平均單價超過百萬，推出只要會員賞屋就獲雙人下午茶券，預約看房成交則免費升等微風百萬鑽石卡，顛覆百貨業界與電商平台業者的想像。
微風高端線上平台賣珠寶精品 專屬貼心一對一客服是關鍵
只不過，彭劍平也強調，平台上賣的商品那麼高單價，如何在網上讓消費者去信任你，讓人願意刷卡，這時候當然要提供不同的服務才能成交，也因此如VIP般的客製化服務也是重點之一，像是珠寶單項超過上百萬元，客服人員一對一服務，會親自送貨到府，甚至帶著戒圍上門服務。又例如下單住宿有特殊要求，如接送、素食、加床等都能聯絡得到專屬的客服人員安排，因此光是人力配置部分就比一般百貨多出許多。
「線上線下整合是百貨公司的課題，如今實體百貨已不可能只做線下。」但是，彭劍平也坦言，成立電商平台做高端客，高單價的商品摸不到，卻要讓消費者買單，其實也很辛苦，唯一能確定的是，不做就等著被淘汰。
以這次母親節檔期來說，BREEZEONLINE在實體百貨將展出精品，讓消費者逛街看到可以掃碼直接到線上購買，尤其許多是線上實體百貨沒有的品項，如此一來不僅豐富了線下的可看度，又能導購到線上購買，虛實雙向整合將是微風未來持續努力的方向。