百貨瘋空戰／顧直播忘分析會員數據　專家嘆：大材小用了

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商研院商業發展與策略研究所所長朱浩指出，零售業者之前在疫情未爆發之時，本來就會透過網路方式行銷，但百貨公司大量使用網路直播確實是在疫情之後，原因是百貨公司原本品牌知名度就夠大，因此行銷多沿用DM紙本或是促銷大打折。
專家建議應掌握百貨會員資料 讓數字變業績
談到目前百貨瘋直播的現象，朱浩認為隱含幾個意義，首先是疫情讓消費者對於到實體店面消費有所疑慮，因此百貨改由無接觸直播，讓消費者知道活動資訊，直播行銷的形式更明顯了。
第二是百貨公司這幾年受電商影響大，除了增加外送服務外，還有其他「玩法」因應，像是打造體驗店的形式，或是提高餐飲比例，甚至在每層樓都設置餐飲相關的空間，這在以往「坪效為王」的時代中是不可能的事，因為餐飲毛利都較服飾、化妝品、或是家電業種來得低，可如今只要餐飲有特色，難保不會像「帶路雞」一樣，將有消費能力的客人導到其他樓層消費。
朱浩提醒，一般來說，許多零售業不管大中小型的，有些資源不足的開始嘗試網路直播，這樣的轉變已經很好、有進步了，但對百貨公司來說卻無法相比擬，因為百貨公司的能量或是公司職員的能力，本來就比一般零售業者還來得強，所以它的考量不該只是透過直播來行銷，最好的方式應該要好好掌握會員資訊。
朱浩解釋，百貨公司都會有會員聯名卡，業者有沒有進一步分析會員資料，了解每個會員比較喜愛的產品？或是透過分析完會員樣貌後，提供不同會員的客製化或特殊化服務，這才是百貨公司掌握消費者最重要的關鍵，否則百貨有了那麼多、很棒的會員資訊，「如果不懂得運用，只會用沒有目標性、沒有目的性的直播行銷，這樣只是大材小用。」
台灣百貨經營型態與歐美不同 拚價格不如拼氛圍與體驗
而台灣百貨公司除了瘋直播「打空戰」外，近年來也興起「空間革命潮」，一個空間裡，商品不再擠得滿滿的，反而有更多舒適的櫃位可以體驗生活，像是到百貨公司學烹飪、做麵包、學金工，有的還可以健身、攀岩、唱KTV，甚至滑冰、小朋友抓周都有。
「其實，最主要還是台灣百貨經營型態的不同。」朱浩說，歐美百貨大多自營，也就是自製造商或品牌處買斷商品，再自己管理商品並銷售，價格掌握在百貨手裡，因此聖誕節價格有時可以打到10%甚至1%。「但台灣百貨大多以專櫃為主，無法絕對控制價格，商品頂多打6折、7折，下殺5折都很困難。」台灣百貨公司考量的從來就不是價格，而是服務與體驗！
百貨「坪效為王」得重新定義 讓出空間先集客再談消費
百貨業者提供外送服務、試用，或規劃體驗課程，打造特殊氛圍場域等，跟日本百貨很像，從原本只是單純賣東西，到導入電影、遊樂場、動漫等休閒娛樂。朱浩認為，「台灣百貨的走向，非常符合國際百貨公司轉型的型態。」
再加上，台灣百貨公司多採專櫃經營，導致每家品牌大多相同，且電商消費也很便利，都讓百貨競爭壓力大，更顯出差異化的重要性。而要塑造差異性，有好氛圍的環境空間，或是有好體驗的實體店面，就會成為消費者的選項之一。「這也是為什麼近年來台灣從北到南的outlet或購物中心都興起異國風情氛圍了。」
這會不會影響百貨公司「坪效為王」的中心思想？朱浩則說，現在這個時代就是塞愈多東西，消費者越不會買單，為什麼？因為逛起來不舒服，不想去就不會有消費金額出現，所以這年代的「坪效」可能得重新定義，必須要考量到「真正產生實際效應的坪效」，百貨空間是否讓消費者感受到舒服或甚至有趣，先集客後導引消費才是最好的效益。