百貨瘋空戰／顧直播忘分析會員數據　專家嘆：大材小用了

▲商研院商業發展與策略研究所所長朱浩建議，百貨還是要善用與分析會員資訊，才能精準提供服務、產生消費，否則太大材小用。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲商研院商業發展與策略研究所所長朱浩建議，百貨還是要善用與分析會員資訊，才能精準提供服務、產生消費，否則太大材小用。（圖／攝影記者葉政勳攝）

記者許家禎／專題報導

2021-04-30 17:03:00

去（2020）年新冠肺炎疫情影響零售通路，百貨業者為了求生存，減少人流變少的衝擊，各家都在拚直播找商機，有些則是強化電商平台或APP的服務，希望多少讓失血的業績回補一下。但專家認為，實體通路不是只開開直播導購就好，百貨最珍貴就是會員資料，如果無法善用與分析，只是大材小用而已。再提到當今台灣百貨市場，他則坦言「想要吸客？現在考量的從來就不是價格，而是體驗。」

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受到疫情的衝擊，各家百貨業者都拚了，有的是臉書數位小編上場開箱，有的搭配專櫃達人，有的則是樓管變身直播主，有的甚至攜手Youtuber或KOL網紅合作，直播形式大同小異，但可以確定的是，在全球疫情未減下，直播已經成為百貨必要的宣傳方式之一。

▲各家百貨公司加速、加重直播頻率，其中有不少業者成立專責單位負責，如京站看好直播帶來的效應，樓管變身直播主，更成立直播小組部門。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲各家百貨公司加速、加重直播頻率，其中有不少業者成立專責單位負責，如京站看好直播帶來的效應，樓管變身直播主，更成立直播小組部門，針對會員與消費者的喜好推出商品，其中又以吃的品項最受歡迎。（圖／攝影記者葉政勳攝）
 

商研院商業發展與策略研究所所長朱浩指出，零售業者之前在疫情未爆發之時，本來就會透過網路方式行銷，但百貨公司大量使用網路直播確實是在疫情之後，原因是百貨公司原本品牌知名度就夠大，因此行銷多沿用DM紙本或是促銷大打折。

專家建議應掌握百貨會員資料　讓數字變業績

談到目前百貨瘋直播的現象，朱浩認為隱含幾個意義，首先是疫情讓消費者對於到實體店面消費有所疑慮，因此百貨改由無接觸直播，讓消費者知道活動資訊，直播行銷的形式更明顯了。

第二是百貨公司這幾年受電商影響大，除了增加外送服務外，還有其他「玩法」因應，像是打造體驗店的形式，或是提高餐飲比例，甚至在每層樓都設置餐飲相關的空間，這在以往「坪效為王」的時代中是不可能的事，因為餐飲毛利都較服飾、化妝品、或是家電業種來得低，可如今只要餐飲有特色，難保不會像「帶路雞」一樣，將有消費能力的客人導到其他樓層消費。

▲台灣百貨公司除了瘋直播打空戰外，近年來也興起「空間革命潮」，百貨不再只是賣東西，而是提供更多舒適的空間可以體驗生活。圖為百貨公司示意圖（圖／翻攝自免費圖庫）
▲台灣百貨公司除了瘋直播打空戰外，近年來也興起「空間革命潮」，百貨不再只是賣東西，而是提供更多舒適的空間可以體驗生活。圖為百貨公司示意圖（圖／翻攝自免費圖庫）
 

朱浩提醒，一般來說，許多零售業不管大中小型的，有些資源不足的開始嘗試網路直播，這樣的轉變已經很好、有進步了，但對百貨公司來說卻無法相比擬，因為百貨公司的能量或是公司職員的能力，本來就比一般零售業者還來得強，所以它的考量不該只是透過直播來行銷，最好的方式應該要好好掌握會員資訊。

朱浩解釋，百貨公司都會有會員聯名卡，業者有沒有進一步分析會員資料，了解每個會員比較喜愛的產品？或是透過分析完會員樣貌後，提供不同會員的客製化或特殊化服務，這才是百貨公司掌握消費者最重要的關鍵，否則百貨有了那麼多、很棒的會員資訊，「如果不懂得運用，只會用沒有目標性、沒有目的性的直播行銷，這樣只是大材小用。」

台灣百貨經營型態與歐美不同　拚價格不如拼氛圍與體驗

而台灣百貨公司除了瘋直播「打空戰」外，近年來也興起「空間革命潮」，一個空間裡，商品不再擠得滿滿的，反而有更多舒適的櫃位可以體驗生活，像是到百貨公司學烹飪、做麵包、學金工，有的還可以健身、攀岩、唱KTV，甚至滑冰、小朋友抓周都有。

▲台灣百貨公司除了瘋直播打空戰外，近年來也興起「空間革命潮」，坪效不再是王道，而是把空間還給消費者，讓大家有更多美好的生活體驗。如到百貨公司學烹飪、做麵包。（記者許家禎攝）
▲台灣百貨公司除了瘋直播打空戰外，近年來也興起「空間革命潮」，坪效不再是王道，而是把空間還給消費者，讓大家有更多美好的生活體驗。如到百貨公司學烹飪、做麵包。圖為遠百信義店A13的吳寶春麵包DIY體驗教室。（記者許家禎攝）
 

「其實，最主要還是台灣百貨經營型態的不同。」朱浩說，歐美百貨大多自營，也就是自製造商或品牌處買斷商品，再自己管理商品並銷售，價格掌握在百貨手裡，因此聖誕節價格有時可以打到10%甚至1%。「但台灣百貨大多以專櫃為主，無法絕對控制價格，商品頂多打6折、7折，下殺5折都很困難。」台灣百貨公司考量的從來就不是價格，而是服務與體驗！

百貨「坪效為王」得重新定義　讓出空間先集客再談消費

百貨業者提供外送服務、試用，或規劃體驗課程，打造特殊氛圍場域等，跟日本百貨很像，從原本只是單純賣東西，到導入電影、遊樂場、動漫等休閒娛樂。朱浩認為，「台灣百貨的走向，非常符合國際百貨公司轉型的型態。」

▲商研院商業發展與策略研究所所長朱浩認為，百貨「坪效為王」的中心思想得重新定義，要先讓消費者逛得舒服，先集客再談消費。圖為新光三越A8兒童遊戲區。（圖／新光三越A8提供）
▲商研院商業發展與策略研究所所長朱浩認為，百貨「坪效為王」的中心思想得重新定義，要先讓消費者逛得舒服，先集客再談消費。圖為新光三越A8兒童遊戲區。（圖／新光三越A8提供）
 

再加上，台灣百貨公司多採專櫃經營，導致每家品牌大多相同，且電商消費也很便利，都讓百貨競爭壓力大，更顯出差異化的重要性。而要塑造差異性，有好氛圍的環境空間，或是有好體驗的實體店面，就會成為消費者的選項之一。「這也是為什麼近年來台灣從北到南的outlet或購物中心都興起異國風情氛圍了。」

這會不會影響百貨公司「坪效為王」的中心思想？朱浩則說，現在這個時代就是塞愈多東西，消費者越不會買單，為什麼？因為逛起來不舒服，不想去就不會有消費金額出現，所以這年代的「坪效」可能得重新定義，必須要考量到「真正產生實際效應的坪效」，百貨空間是否讓消費者感受到舒服或甚至有趣，先集客後導引消費才是最好的效益。

 

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