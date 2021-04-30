NBA／Zion聯名球鞋出爐　兼具速度與力量完美展現

2020 年 1 月 22 日，Zion Williamson 迎來了 NBA 首場出賽，並在萬眾矚目中完成他職業生涯的首次得分：游走在禁區周圍的 Zion 奮力起跳、搶下進攻籃板，在兩次快速有力的運球後，輕鬆將球放入籃框。隨後，Zion 更在決勝節狂砍 17 分，創下 NBA 自引進 24 秒計時器以來，首場出賽的球員中，每分鐘平均最高得分的記錄。
「力量」與「敏捷」這兩項看似衝突的特質，卻在 Zion Williamson 身上完美結合，這也使得 Jordan Brand 的設計師們對於能為他這樣的運動員打造鞋款充滿興趣。
如今，在 Zion Williamson 加入 Jordan Brand 大家庭不到兩年的時間，就迎來他的首款簽名鞋：Jordan Zion 1。生而不凡的戰靴，象徵著 Zion 在賽場上的卓越表現和未來的無限可能。
這同時也意味著 Zion Williamson 與 Carmelo Anthony、Chris Paul 以及 Russell Westbrook 等眾多優秀球星一樣，擁有了屬於自己的簽名鞋。Zion Williamson 的簽名鞋在延續 Jordan Brand 基因和傳統的同時，並將實戰鞋款的設計理念推向嶄新的世代，也為其他新生代球員們提供更優質的支援。
Jordan Brand 品牌事務副總裁 Howard “H” White 表示：「Zion Williamson 從高中到現在，一直是那個讓人激動不已的球員，因為在他身上，任何事情都有可能發生。就像人們在看一幅名畫的時候，不會去討論它到底有多特別，但對它的敬畏之心卻會油然而生。」
在 Zion 1 的設計之初，Jordan Brand 的設計師們就被 Zion Williamson 獨特的魅力所吸引。因此，他們希望設計出一雙既可以展現 Zion 在場上超凡的運動能力，又可以代表其獨一無二巨星魅力的鞋款。