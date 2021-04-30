NBA／Zion聯名球鞋出爐　兼具速度與力量完美展現

2020 年 1 月 22 日，Zion Williamson 迎來了 NBA 首場出賽，並在萬眾矚目中完成他職業生涯的首次得分：游走在禁區周圍的 Zion 奮力起跳、搶下進攻籃板，在兩次快速有力的運球後，輕鬆將球放入籃框。隨後，Zion 更在決勝節狂砍 17 分，創下 NBA 自引進 24 秒計時器以來，首場出賽的球員中，每分鐘平均最高得分的記錄。





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▲Gen Zion 配色向 Zion Williamson 在賽場上的精采時刻致敬，並展現出年輕世代球員的賽場風格，該配色將於 4 月 29 日起進行販售。(圖／旺合提供）

× ▲Gen Zion 配色向 Zion Williamson 在賽場上的精采時刻致敬，並展現出年輕世代球員的賽場風格，該配色將於 4 月 29 日起進行販售。(圖／旺合提供）

「力量」與「敏捷」這兩項看似衝突的特質，卻在 Zion Williamson 身上完美結合，這也使得 Jordan Brand 的設計師們對於能為他這樣的運動員打造鞋款充滿興趣。





如今，在 Zion Williamson 加入 Jordan Brand 大家庭不到兩年的時間，就迎來他的首款簽名鞋：Jordan Zion 1。生而不凡的戰靴，象徵著 Zion 在賽場上的卓越表現和未來的無限可能。





這同時也意味著 Zion Williamson 與 Carmelo Anthony、Chris Paul 以及 Russell Westbrook 等眾多優秀球星一樣，擁有了屬於自己的簽名鞋。Zion Williamson 的簽名鞋在延續 Jordan Brand 基因和傳統的同時，並將實戰鞋款的設計理念推向嶄新的世代，也為其他新生代球員們提供更優質的支援。





Jordan Brand 品牌事務副總裁 Howard “H” White 表示：「Zion Williamson 從高中到現在，一直是那個讓人激動不已的球員，因為在他身上，任何事情都有可能發生。就像人們在看一幅名畫的時候，不會去討論它到底有多特別，但對它的敬畏之心卻會油然而生。」





在 Zion 1 的設計之初，Jordan Brand 的設計師們就被 Zion Williamson 獨特的魅力所吸引。因此，他們希望設計出一雙既可以展現 Zion 在場上超凡的運動能力，又可以代表其獨一無二巨星魅力的鞋款。





▲Gen Zion 配色向 Zion Williamson 在賽場上的精采時刻致敬，並展現出年輕世代球員的賽場風格，該配色將於 4 月 29 日起進行販售。(圖／旺合提供）