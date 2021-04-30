美學者：美中價值對立　棄台論難以化為現實

▲沉寂多時的「棄台論」本週再度浮現，但美國學者戴傑與金駿遠認為，強化美台關係已成為跨黨派共識，總統拜登政府也不斷強調價值，華府不易為避免美中衝突而放棄民主台灣。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲沉寂多時的「棄台論」本週再度浮現，但美國學者戴傑與金駿遠認為，強化美台關係已成為跨黨派共識，總統拜登政府也不斷強調價值，華府不易為避免美中衝突而放棄民主台灣。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-04-30 10:13:01

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）沉寂多時的「棄台論」本週再度浮現，但美國學者戴傑與金駿遠認為，強化美台關係已成為跨黨派共識，總統拜登政府也不斷強調價值，華府不易為避免美中衝突而放棄民主台灣。

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美國喬治華盛頓大學政治學及國際關係教授葛拉瑟（Charles Glaser）28日在「外交事務」（ForeignAffairs）網站刊登的文章敦促華府重新思考對東亞的承諾，強化美日、美韓同盟，放棄保衛台灣等「次要利益」，以降低美中開戰的可能性。

約10年前以「棄台論」掀起熱烈討論的葛拉瑟在文中建議美國「收縮」（retrenchment），終止對台承諾，降低反對中國強勢政策的聲浪，但可持續表明北京對台動武將違反國際規範，並維持對台軍售，拉高武統台灣的難度。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）今天舉辦視訊研討會，FPRI亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）與資深研究員金駿遠（Avery Goldstein）介紹美中關係新書時提到葛拉瑟最新文章。

戴傑表示，「棄台論」不時浮上檯面，卻未成為現今美國決策圈主流話題，部分原因在於相關論點違背強化美台關係的跨黨派共識，美中關係也日漸惡化。但他認為主要原因是整體局勢出現根本變化。

戴傑說：「曾有一段時間，你貌似能說棄台可消除美中之間的嚴重刺激因素，化解兩國陷入不必要危機與衝突的風險。我不確定這是否是事實，也許曾經如此，但我認為現在不適用了。」

他表示：「我不認為棄台能解決美中關係的根本利益問題。我認為價值在現今局勢中占有足夠顯著的地位，放棄一個蓬勃發展的民主國家會帶來各式各樣的問題。」

拜登1月上任後多次強調民主、人權等價值，並致力強化前總統川普執政時受損的同盟關係，打造面對中國的「統一戰線」。戴傑說，區域盟邦與夥伴質疑同盟關係之際，美國如宣布重新思考承諾，聽起來帶有川普味道，恐危及美國試圖重建同盟關係的目標。

金駿遠呼應戴傑表示，鑑於美國國內政治情勢，美國很可能預期中國會抓住機會，將美國縮減對台承諾視為美國國力走下坡、可以任憑擺布的跡象。就算葛拉瑟提出有趣的戰略論述，他仍不認為這在政治上是現實可行的。

金駿遠認為葛拉瑟最新文章方向與過往「棄台論」略有不同，主張的是美中實力消長且深陷對抗局面，美國有必要找出並更努力維護關鍵利益，也就是日本、韓國。而美國對台承諾可能增加美中爆發軍事衝突的風險，華府應宣布調整美台關係及對台承諾的程度。

美國多年來依台灣關係法售台防禦性質武器，但不表明中共武力犯台時會如何回應，維持「戰略模糊」。隨著中共解放軍在台灣周邊活動日益頻繁，美國學界與政界愈來愈多人鼓吹華府加強對台承諾，轉向「戰略清晰」。

金駿遠說，葛拉瑟雖是主張棄台能見度最高的學者之一，但這在美國外交政策圈只是極少數觀點。（編輯：黃自強）1100430

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