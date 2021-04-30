還沒排到氧氣媽媽就病逝了　印度女子供氧站外崩潰

印度第2波新冠疫情仍在持續爆發，昨(29日)才又新增了37萬9257例確診、3645人死亡，再度創下新高，氧氣、病床、藥物供不應求，許多人來不及接受治療就已死去；印度新德里一名女子在為病危的母親排隊拿氧氣時，接獲媽媽病逝的噩耗，當場在供氧站外崩潰痛哭，讓旁人也為她感到悲傷。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-30 08:01:39
根據《路透社》報導，第2波新冠疫情來勢洶洶，如猛獸般席捲了印度許多地區，醫療氧氣缺乏，許多試圖在家中治療的病患及其家屬求助無門。新德里一名叫薩哈(Shruti Saha)的女子，花了數小時在一處供氧站外排隊，要為染疫的母親取氧，甚至凌晨2點就出門，等待她的卻還是長長的人龍。
報導指出，由於擔心母親撐不了多久，驚慌的薩哈還下跪乞求警察和保安人員，說母親的病況很嚴重，希望能盡早開始供氧，卻得不到即時的回應，就在她仍努力排隊時，接到家裡打來的電話，通知她母親已經去世。
在聽到自己的努力全是徒勞後，薩哈徹底崩潰，痛哭失聲，幾乎難以行走，必須由他人攙扶才能離開。印度疫情嚴峻，過去幾天光是在新德里，每4分鐘就有1人死於新冠肺炎，由於醫院沒有空間，很多病患家屬都只能自行設法取得氧氣，然後在家裡維持住患者的生命。
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