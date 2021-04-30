搶先證實諾富特確診踩紅線？鄭文燦：陳時中比我更早宣布

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鄭文燦進一步指出，至於個案的確診情況，這個當然是由中央疫情指揮中心公布。他呼籲防疫要同心、防疫要合作，防疫最不需要的就是錯誤的資訊跟口水。
黃敬平質疑表示，之前台北市議員徐巧芯、台北市長柯文哲大嘴巴，衛福部就恐嚇要調查開罰，「那陳時中要不要也恐嚇一下有可能是你的未來行政院長官鄭文燦？要不然就厚此薄彼喔！」
民眾黨發言人楊寶楨透過臉書表示，鄭市長此前在「部桃事件」也曾搶先公布疫調足跡。柯文哲市長和徐巧芯議員曾因透漏比指揮中心更進一步的資訊，而被中央檢討過；不過中央對於鄭文燦的偷跑行為，就是「沒關係」。 她質疑「綠色是原諒的顏色」
楊寶楨質疑，鄭文燦可以提前知道資訊，到「搶先公布」的程度；近期台北清真寺和新北林口康橋學校的疫調資訊，地方政府卻都沒有即時從中央獲得。 「因為顏色不正確？」若不小心產生疫情破口，再讓地方來扛責嗎？她希望中央地方一條心，加強資訊傳遞速度，團結抗疫，不會讓外界有「政治操作」可能性的聯想空間。
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