搶先證實諾富特確診踩紅線？鄭文燦：陳時中比我更早宣布

桃園機場諾富特飯店主管確診，桃園市長鄭文燦昨日一早在市議會受訪也證實了這件事，但是包括國民黨桃園市議員黃敬平與台灣民眾黨質疑確診個案應由中央流行疫情指揮中心宣布，指揮中心不開罰，

中央疫調資訊透明度是看地方「顏色」而定？

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視察機場捷運車站防疫措施，他在受訪時表示，疫情

黃敬平質疑表示，之前台北市議員徐巧芯、台北市長柯文哲大嘴巴，衛福部就恐嚇要調查開罰，「那陳時中要不要也恐嚇一下有可能是你的未來行政院長官鄭文燦？要不然就厚此薄彼喔！」

希望中央地方一條心，加強資訊傳遞速度，團結抗疫，不會讓外界有「政治操作」可能性的聯想空間。