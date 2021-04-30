搶先證實諾富特確診踩紅線？鄭文燦：陳時中比我更早宣布

鄭文燦談諾富特
▲桃園機場諾富特飯店主管確診，桃園市長鄭文燦強調，如何築起防火牆、避免社區感染的風險是當務之急。（圖／記者李春台攝，2021.04.29）

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-30 09:24:17

桃園機場諾富特飯店主管確診，桃園市長鄭文燦昨日一早在市議會受訪也證實了這件事，但是包括國民黨桃園市議員黃敬平與台灣民眾黨質疑確診個案應由中央流行疫情指揮中心宣布，指揮中心不開罰，中央疫調資訊透明度是看地方「顏色」而定？

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針對搶先曝光公布確診個案質疑，鄭文燦今（30）日上午視察機場捷運車站防疫措施，他在受訪時表示，疫情指揮中心的指揮官陳時中部長在昨天上午8點已經公布了，他來到諾富特飯店，其實他來的時候，桃園市政府衛生局局長也在這邊，一起把這個作業完成。「我在議會備詢的時候是將近10點鐘，我們說明一下華航諾富特飯店為什麼要進行淨空，以及華航園區部桃進駐的情況，這個是針對防疫的說明。」

鄭文燦進一步指出，至於個案的確診情況，這個當然是由中央疫情指揮中心公布。他呼籲防疫要同心、防疫要合作，防疫最不需要的就是錯誤的資訊跟口水。

黃敬平質疑表示，之前台北市議員徐巧芯、台北市長柯文哲大嘴巴，衛福部就恐嚇要調查開罰，「那陳時中要不要也恐嚇一下有可能是你的未來行政院長官鄭文燦？要不然就厚此薄彼喔！」

民眾黨發言人楊寶楨透過臉書表示，鄭市長此前在「部桃事件」也曾搶先公布疫調足跡。柯文哲市長和徐巧芯議員曾因透漏比指揮中心更進一步的資訊，而被中央檢討過；不過中央對於鄭文燦的偷跑行為，就是「沒關係」。 她質疑「綠色是原諒的顏色」

楊寶楨質疑，鄭文燦可以提前知道資訊，到「搶先公布」的程度；近期台北清真寺和新北林口康橋學校的疫調資訊，地方政府卻都沒有即時從中央獲得。 「因為顏色不正確？」若不小心產生疫情破口，再讓地方來扛責嗎？她希望中央地方一條心，加強資訊傳遞速度，團結抗疫，不會讓外界有「政治操作」可能性的聯想空間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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