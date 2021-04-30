他買奶油厚片「一片白」！真實理由曝光 網狂讚：高檔貨
台灣早餐林立，除了傳統的早餐店販售吐司、蛋餅、漢堡，還有豆漿店販賣燒餅油條、各式酥餅和甜鹹豆漿等。不過，日前一名網友在臉書社團《我是岡山人》表示，他到早餐店點了一份「奶油厚片吐司」，收到後卻見吐司上方一片白，像是沒塗醬料一樣，貼文曝光引發熱議，網友們卻紛紛讚翻。
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 10:02:39
原PO提到，他到高雄岡山一家早餐店買了一份「奶油厚片吐司」，豈料一掀開餐盒，只見吐司上方一片雪白，乍看之下像是沒塗醬料一樣，不禁困惑直呼「現在岡山的奶油厚片都這麼省料嗎？一份30元，醬薄到我以為沒塗醬」。
畫面中可見，原PO拿到的奶油厚片吐司，除了被劃上十字之外，看起來非常白，模樣和原味的厚片吐司沒有兩樣。不過，原PO解釋「店家確實是有塗醬的，能聞得到一點點味道，我也覺得可能是融進去了，但以前真的沒看過醬這麼白、這麼淡、這麼薄的」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「第一次看到這種耶，以前買的都是黃色的」、「還是其實只是奶油口味的吐司？」「也太薄了吧，完全看不出」；對此，許多內行網友則表示「有可能是奶油品牌不同的關係」、「奶油本身沒什麼顏色，比較黃的那種通常都是加了食用色素或是胡蘿蔔素」、「這是比較高檔的進口奶油」、「這種比較好的啊」。（編輯：賴詠璿）