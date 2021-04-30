永平小設地下停車場　自救會轟：孩童不是空氣清淨機

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永平國小自救會表示，4年來一直向市府與民代陳情，並質疑市府浪費公帑堅持建造134年才能回收的停車場，不符合成本效益，罔顧民意執意提出永平國小地下停車場案，對附近永平（保順）立體停車場避而不談；市府今年的年初分別辦理家長、社區說明會及DM，但迄今尚未給家長明確、合理的答覆。
永平國小自救會認為，距離捷運萬大線LG05站（永平國小）旁150公尺的「永平（保順）立體停車場」，才是創造社區環境更好、停車空間更好、里民多用途空間更好的共贏方案，為什麼市府棄而不談？呼籲市府不要再製造社區與家長間的對立，殘害學童就學環境，忽視校園長遠的整體發展。
永平國小家長們質疑，距離捷運萬大線 LG05 站(永平國小)旁 150公尺的「永平（保順）立體停車場」才是最好的方案，為什麼市府棄而不談？自104起永平國小校門與捷運LG05站共構興建工程開始，全體師生便飽受大型機器造成的重油汙染及噪音荼毒，除了忍耐，到底這樣的傷害還要持續多久？
永平國小自救會反問，有更好的替代方案，可同時解決社區跟家長的訴求，為何不做？市府為何要堅持在學校裝冷氣、氣密窗等配套措施，去建一個財務無法回收，且會擾動已跟全校師生和平共處40年的垃圾層；況且在承載力不足的結構上施工，萬一真的出事、崩塌了，誰來為永平國小師生的生命負責？