永平小設地下停車場　自救會轟：孩童不是空氣清淨機

永平自救會市府抗議
▲永平國小自救會近百位的民眾今（30）日前往市府陳情，並高呼「孩童不是空氣清淨機」、「停車轉乘、捷運破功」、「綠色運輸破功，市長加油好嗎？」的口號。（圖／記者陳志仁攝，20021.04.30）

記者陳志仁／新北報導

2021-04-30 10:33:16｜2021-04-30 10:34:26

交通局規畫在永和區的永平國小設地下停車場，引發家長與附近居民組成自救會抗議，質疑市府未能恪守專業評估結果；永平國小自救會今（30）日前往市府陳情，呼籲勿製造社區與家長對立，推動「永平（保順）立體停車場」取代「永平國小地下停車場」，創造三好共贏。

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交通局副局長金肇安回應，已經召開多次的公聽會與說明會，但是仍有部分的民眾不接受，交通局會持續再跟反對的民眾溝通；其次，抗議民眾建議的替代方案－「永平（保順）立體停車場」對捷運轉乘並不符合效益。

永平國小自救會表示，4年來一直向市府與民代陳情，並質疑市府浪費公帑堅持建造134年才能回收的停車場，不符合成本效益，罔顧民意執意提出永平國小地下停車場案，對附近永平（保順）立體停車場避而不談；市府今年的年初分別辦理家長、社區說明會及DM，但迄今尚未給家長明確、合理的答覆。

永平國小自救會認為，距離捷運萬大線LG05站（永平國小）旁150公尺的「永平（保順）立體停車場」，才是創造社區環境更好、停車空間更好、里民多用途空間更好的共贏方案，為什麼市府棄而不談？呼籲市府不要再製造社區與家長間的對立，殘害學童就學環境，忽視校園長遠的整體發展。

永平國小家長們質疑，距離捷運萬大線 LG05 站(永平國小)旁 150公尺的「永平（保順）立體停車場」才是最好的方案，為什麼市府棄而不談？自104起永平國小校門與捷運LG05站共構興建工程開始，全體師生便飽受大型機器造成的重油汙染及噪音荼毒，除了忍耐，到底這樣的傷害還要持續多久？

永平國小自救會反問，有更好的替代方案，可同時解決社區跟家長的訴求，為何不做？市府為何要堅持在學校裝冷氣、氣密窗等配套措施，去建一個財務無法回收，且會擾動已跟全校師生和平共處40年的垃圾層；況且在承載力不足的結構上施工，萬一真的出事、崩塌了，誰來為永平國小師生的生命負責？

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