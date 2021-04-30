母親節享歡聚時刻　美味大餐犒賞媽媽

記者陳美嘉／高雄報導
2021-04-30 11:14:09
慶祝母親節除了買禮物犒賞媽咪，也少不了家人團聚大吃美食。香蕉碼頭河邊宴會館、便宜坊烤鴨餐廳，規劃母親節饗宴，有5及10人份選擇，大小家庭都能輕鬆團聚；夢時代結逾百家餐飲品牌推出好康優惠，包含漢來上海湯包、開飯川食堂、瓦城等，皆針對小家庭推出4人套餐，也和外送平台合作，提供民眾多元新選擇。
「香蕉碼頭河邊宴會館」母親節美味專案自5月1日起至9日止，有迎賓開胃前菜碟、烏魚子花園沙拉、台式紅燒海鮮羹、東港櫻花蝦米糕、蛤蜊鮮蒸鱸魚排、蒜蓉海蝦蘿蔔糕、如意香酥美拼盤、金銀蛋季節時蔬、韓式美顏豬肉鍋、甜品等，經典手路菜、創意料理通通上桌，內用、外帶都很享受。
「便宜坊烤鴨餐廳」主打傳承自北京有600年歷史，同時也是便宜坊特色菜的「一四一六百年燜爐黄金鴨」。母親節烤鴨御宴有北京開胃前菜碟、鳥魚子花園沙拉、一四一六燜爐鴨、蛤蜊鮮蒸金目鱸、蒜蓉大蝦蘿蔔糕、東港櫻花蝦米糕、金銀蛋季節時蔬、椒鹽鴨架雙喜拼、慢火精華老鴨湯等，豐富而口味道地的烤鴨御宴，正宗滋味不出國也能體驗。
夢時代表示，餐飲櫃位數佔整體的2成，挹注全年度1/4營收，今年持續引進消費者喜愛美食品牌，打造南部最強餐飲美食城。像是第一季推出全新日式頂級海陸燒肉饗宴「男前燒肉」，主打火烤兩吃，擁有多元的自助吧品項；近期新開幕的「聚豐樓」，來自台南「徠·歸仁飯店」，首度插旗百貨商場，為提供平價實惠、多元菜色的港式飲茶中餐廳。 同時，夢時代自4月起與foodomo外送平台攜手合作，首波共推出老乾杯、杏子豬排、COLD STONE等16家餐飲品牌的5公里外送服務，並於6月30日前，單筆消費滿150元，且外送距離於3公里內，可享免運送費優惠，讓民眾輕鬆準備母親節美味大餐。