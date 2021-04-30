母親節享歡聚時刻　美味大餐犒賞媽媽

慶祝母親節除了買禮物犒賞媽咪，也少不了家人團聚大吃美食。香蕉碼頭河邊宴會館、便宜坊烤鴨餐廳，規劃母親節饗宴，有5及10人份選擇，大小家庭都能輕鬆團聚；夢時代結逾百家餐飲品牌推出好康優惠，包含漢來上海湯包、開飯川食堂、瓦城等，皆針對小家庭推出4人套餐，也和外送平台合作，提供民眾多元新選擇。





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▲經典手路菜、創意料理通通上桌，內用、外帶都很享受。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.30）

× ▲經典手路菜、創意料理通通上桌，內用、外帶都很享受。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.30）

「便宜坊烤鴨餐廳」主打傳承自北京有600年歷史，同時也是便宜坊特色菜的「一四一六百年燜爐黄金鴨」。母親節烤鴨御宴有北京開胃前菜碟、鳥魚子花園沙拉、一四一六燜爐鴨、蛤蜊鮮蒸金目鱸、蒜蓉大蝦蘿蔔糕、東港櫻花蝦米糕、金銀蛋季節時蔬、椒鹽鴨架雙喜拼、慢火精華老鴨湯等，豐富而口味道地的烤鴨御宴，正宗滋味不出國也能體驗。





▲夢時代今年持續引進消費者喜愛美食品牌，打造南部最強餐飲美食城。（圖／夢時代提供）

× ▲夢時代今年持續引進消費者喜愛美食品牌，打造南部最強餐飲美食城。（圖／夢時代提供）

▲百貨業者免與外送平台合作，提供民眾多元新選擇，輕鬆準備母親節的美味大餐。（圖／夢時代提供）