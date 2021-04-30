名家論壇》黃創夏／失控邊緣的「習近平長征2.0」

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這並不是杞人憂天，習近平最近真的持續在釋放如此的訊息！
「困難再大、想想紅軍長征、想想湘江血戰！」、「在最困難的時候堅持下去，這樣才能不斷取得奇蹟般的勝利！」4月25日，習近平特別南下桂林的「紅軍長征湘江戰役紀念館」，更夢囈式地讚揚和鼓吹「湘江精神」。
4月25日並不是一個好日子，有些討厭共產黨的國際媒體特別說當天習近平臉色灰冷、氣色不佳，更特別提到明朝亡國之君崇禎皇帝自縊於煤山，那一天正是1644年4月25日。
這些故意觸霉頭的議題，只是茶餘飯後的談話題材，然而熟悉共產黨發展歷程的人都一眼看出：深陷「天下圍中」壓力的習近平，只能用「精神勝利法」，期待毛澤東成為他的「背後靈」，保佑習近平能夠和當年毛澤東一樣突圍成功，還一舉奠定了共產黨唯一領導的絕對權力。
這情勢正凸顯了習近平一籌莫展的困境，特別拿出「湘江戰役」更顯示了習近平的狂想和鋌而走險的胡作非為，台灣可能首當其衝，務須提高戒備！
1934年，蔣介石用碉堡戰術把紅軍層層包圍，11月25日坐困愁城的毛澤東鋌而走險從湘江突圍，十幾萬的紅軍以血肉之軀抵擋砲火，最後僅餘四萬餘紅軍和眷屬突破火網，血肉模糊當中，開啟了中國共產黨自我麻醉的「兩萬五千里長征」的大逃亡。
這樣的悲慘記憶，為什麼現在會成為習近平的狂想曲根源呢？
在逃竄途中，毛澤東在「遵義會議」上，因為面對生死存亡的壓力為由，鼓吹權力集中、鞏固領導，將原本「蘇維埃政府」的集體領導變成是毛澤東一人領導；利用所謂的「生死存亡」之際，當時的毛澤東因此靠著所謂的「兩萬五千里長征」和統一領導為名，吞併了張國燾、徐向前等各股力量為己用。
這就是習近平的用心，習近平正要稱帝稱霸，複製毛澤東一人領導模式；中國的富豪更該當心了，有財有勢的企業家，甚至是台商協會的重要人物，都可能會在不久的未來，被「馬雲化」、「被張國燾化」，因為習近平可以「長征突圍」為名目全面收繳！
要營造「長征突圍」的內在緊張情勢，在「戰爭就是和平」（對外發動戰爭危機，才能脅迫內部保持和平相處）獨裁者邏輯之下，台灣務必加緊戰備提升和不對稱戰力與武器的布防，習近平極可能採取片面的對外戰爭，以台灣海峽的局部和持久的戰火，換取中南海與中國的絕對掌控和巧取豪奪，正如同當年「長征突圍」的毛澤東一模一樣。
並不是杞人憂天，就在習近平狂想長征突圍的第二天，四月二十六日，426這一天，台灣的東南海域，四月份已經侵擾台灣AIDZ達101架次的解放軍空軍，被發現首次有軍機以「30公尺高度貼海低飛」，刻意躲避雷達死角的攻擊性戰術飛行模式，極具惡意！
在此同時，《遼寧號》戰鬥群也是在426這一天再度通過台灣南部的巴士海峽，海空同步挑釁，習近平的惡意昭然若揭！
不過，習近平未必真的能像毛澤東一樣可以再創「突圍」神話，衛星照片再度發現美國的「提康德羅加級」巡洋艦在「前導」、「伯克級」驅逐艦在「後衛」著《遼寧號》戰鬥群，讓這次浩浩蕩蕩「出遊」的《遼寧號》繼「馬斯廷號」艦長那一雙翹腳冷眼旁觀的畫面之後，再度成為新的笑柄！
因為這等於是古代戰場上的「破陣」，《遼寧號》的「八門金鎖陣」中看不重用，「馬斯廷號」和其他的美軍戰艦就如同【三國演義】中的趙子龍般，一騎白馬加一把銀槍，東奔西馳，如入無人之境。
此情此景，也許才可以讓印太地區放心吧：雖然習近平和解放軍話說得很滿、很大，真的想要蠢動，也許就會如同當年「甲午戰爭」的《北洋艦隊》，在中央政權的貪腐成風當中，只會留下悲壯的哀鳴。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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